Kärntner Tourismus verzeichnet Zuwachs bei Ankünften und Nächtigungen im Sommer

Kärntner Tourismus zieht positive Zwischenbilanz für den Sommer 2026

Kärntens Touristiker zeigen sich mit dem bisherigen Verlauf der Sommersaison zufrieden. Nach einem starken Juni und einer schwächeren ersten Julihälfte zogen die Buchungen zuletzt wieder deutlich an.

Georg Overs, Geschäftsführer der Region Villach Tourismus GmbH, berichtet von zahlreichen kurzfristigen Buchungsanfragen sowie einer guten Vorausbuchungslage.

Positives erstes Halbjahr

Klaus Ehrenbrandtner, Chef der Kärnten Werbung, zog am Montagabend in einem Interview bei „Kärnten heute“ eine positive Bilanz für das erste Halbjahr 2026. Die Ankünfte legten demnach um sechs Prozent zu, die Nächtigungen um vier Prozent.

Österreich und Deutschland gelten weiterhin als wichtigste Herkunftsmärkte für Kärnten. Aus Deutschland gab es im Mai und Juni ein Plus, wobei die Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg erst Ende Juli beziehungsweise Anfang August begannen. Die größten Zuwächse verzeichnete Kärnten aus Polen, Tschechien und den Benelux-Ländern.

Kurzfristigere Buchungen, kürzere Aufenthalte

Gut ein Drittel der Sommergäste bucht eine Reise einen Monat oder kürzer vor Reiseantritt. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer liegt im Sommer bei vier Nächten, wobei ein rückläufiger Trend bei der Aufenthaltsdauer zu beobachten ist.

Reform der Tourismusstruktur

Im Rahmen einer Tourismusreform sollen die bisher 125 Verbände in Kärnten zu neun zusammengefasst werden. Die Vermarktung der einzelnen touristischen Angebote soll künftig zur Kärnten Werbung wandern.

Zudem wurde die Orts- und Nächtigungstaxe, deren Höchstsatz über Jahre bei 2,70 Euro gelegen und lange keine Indexierung erfahren hatte, auf einheitlich 4,50 Euro angepasst und künftig indexiert.

Radangebot über Bundesschnitt

43 Prozent der Sommergäste in Kärnten nutzen das Radangebot des Bundeslandes. Damit liegt Kärnten in diesem Bereich über dem österreichischen Durchschnitt.