Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der oberösterreichischen Industrie hat sich binnen zweier Jahre deutlich ausgeweitet. Laut Statistik Austria stieg der Anteil der Unternehmen ab zehn Beschäftigten, die mindestens eine KI-Technologie nutzen, in Oberösterreich von 10,9 Prozent im Jahr 2023 auf 32,9 Prozent im Jahr 2025. Damit liegt das Bundesland über dem österreichweiten Durchschnitt von 29,9 Prozent. Österreichweit setzt knapp ein Drittel der Unternehmen ab dieser Größenordnung auf KI-Anwendungen. Diese Zahlen standen im Mittelpunkt einer Gesprächsrunde, die am Dienstagabend im ORF-Landesstudio Oberösterreich stattfand.

Diskussionsrunde zu KI und Industriestandort

Die Veranstaltung mit dem Titel „Treffpunkt Wissenschaft“ wurde vom ORF Oberösterreich gemeinsam mit der Industriellenvereinigung Oberösterreich (IV OÖ) organisiert. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie Künstliche Intelligenz die Industrie und den Standort Oberösterreich verändert. Moderiert wurde der Abend von Gernot Hörmann.

An der Talkrunde nahmen Sepp Hochreiter, Leiter des Instituts für Machine Learning an der Johannes Kepler Universität Linz, KEBA-CEO Christoph Knogler sowie JKU-Professor Meinhard Lukas teil. Die drei Gesprächsteilnehmer brachten damit sowohl eine wissenschaftliche als auch eine unternehmerische Perspektive auf den aktuellen Stand der KI-Nutzung in der oberösterreichischen Wirtschaft ein.

Verbreitung nach Einsatzbereichen

Die Erhebung von Statistik Austria, die Unternehmen ab zehn Beschäftigten in ausgewählten Branchen umfasste, zeigt auch, in welchen Bereichen KI-Technologien konkret zum Einsatz kommen. Rund 40 Prozent der oberösterreichischen Unternehmen mit KI-Nutzung setzen die Technologie im Marketing oder im Verkauf ein. Etwa 38 Prozent nutzen KI für das Management und die betriebliche Organisation. In Produktions- und Dienstleistungsprozessen kommt KI bei rund 21 Prozent der Unternehmen zum Einsatz. Da bei der Erhebung Mehrfachnennungen möglich waren, können einzelne Unternehmen KI gleichzeitig in mehreren Bereichen verwenden.

Automatisierung als technologische Entwicklungslinie

Grundsätzlich lässt sich der zunehmende Einsatz von KI-Systemen in Unternehmen in eine längere Entwicklungslinie der Automatisierung einordnen. Seit Jahrzehnten setzen Betriebe schrittweise auf Technologien, die repetitive oder datenintensive Aufgaben unterstützen oder übernehmen. Klassische Automatisierung betraf zunächst vor allem mechanische und später digitale Steuerungsprozesse in der Produktion. KI-Anwendungen erweitern dieses Spektrum, indem sie auch Aufgaben unterstützen können, die größere Datenmengen auswerten oder Muster erkennen müssen, etwa in der Analyse von Verkaufsdaten oder bei der Organisation betrieblicher Abläufe.

In der industriellen Praxis wird KI dabei häufig nicht als vollständig neue Technologiekategorie verstanden, sondern als Weiterentwicklung bestehender digitaler Werkzeuge. Unternehmen integrieren entsprechende Anwendungen meist schrittweise in bestehende Systeme, etwa in Planungssoftware, Kundenmanagement oder Produktionssteuerung. Diese stufenweise Einführung erlaubt es Betrieben, neue Technologien zunächst in einzelnen Abteilungen zu testen, bevor sie breiter ausgerollt werden.

Erhebungsmethodik von Statistik Austria

Die von Statistik Austria veröffentlichten Zahlen zur KI-Nutzung basieren auf Befragungen von Unternehmen ab einer bestimmten Beschäftigtenzahl in ausgewählten Wirtschaftszweigen. Solche Erhebungen dienen dazu, die Verbreitung digitaler Technologien im Zeitverlauf vergleichbar zu machen und Entwicklungen zwischen Bundesländern sowie im europäischen Kontext einzuordnen. Da die Kategorisierung von KI-Anwendungen je nach Erhebung unterschiedlich gefasst sein kann, sind Vergleiche über mehrere Jahre hinweg nur innerhalb derselben methodischen Systematik aussagekräftig. Die aktuellen Werte für Oberösterreich und Österreich beruhen auf einer einheitlichen Erhebungsgrundlage für die Jahre 2023 und 2025 und lassen damit einen direkten Vergleich der Entwicklung zu.