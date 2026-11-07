KI seit acht Jahren wichtigster Technologietrend in Österreichs Start-up-Szene – Zahl der Neugründungen stagniert

Die Zahl der Unternehmensneugründungen in Österreich stagniert, während künstliche Intelligenz seit Jahren unangefochten als wichtigster Technologietrend der heimischen Start-up-Szene gilt. Das geht aus Aussagen von Hannah Wundsam hervor, Geschäftsführerin von AustrianStartups, die zu Gast im ORF Steiermark-Samstagsgespräch mit Moderator Thomas Weber war. AustrianStartups erstellt jährlich den Austrian Startup Monitor, eine Erhebung zur Lage der österreichischen Gründerszene.

Künstliche Intelligenz dominiert seit acht Jahren die Trendlisten

Seit der ersten Ausgabe des Austrian Startup Monitor vor acht Jahren wird künstliche Intelligenz durchgehend als Technologietrend Nummer eins genannt. Diese Kontinuität unterscheidet den Bereich von anderen Entwicklungen, die in der Vergangenheit zeitweise im Zentrum standen und später wieder an Bedeutung verloren haben.

Als aktuellen Trendbereich innerhalb des KI-Feldes nennt Wundsam sogenannte Physical-AI. Damit bezeichnet sie die Kombination von Industrie und Maschinerie mit künstlicher Intelligenz. Wundsam, die auch die Bundesregierung berät, ordnete diesen Bereich im Gespräch mit Thomas Weber als einen der zentralen Trends ein.

Gleichzeitig verweist Wundsam auf eine Stagnation bei den Neugründungen in Österreich. Die Zahl neu entstehender Start-ups entwickelt sich demnach nicht in dem Maß weiter, wie es angesichts der technologischen Dynamik zu erwarten wäre.

Gründungsdynamik und technologischer Wandel im Spannungsfeld

Grundsätzlich hängt die Zahl der Unternehmensneugründungen von einer Vielzahl wirtschaftlicher und struktureller Faktoren ab. Dazu zählen etwa der Zugang zu Kapital, administrative Hürden bei der Gründung, die Verfügbarkeit von Fachkräften sowie allgemeine konjunkturelle Rahmenbedingungen. Eine stagnierende Gründungszahl bedeutet dabei nicht zwangsläufig, dass einzelne Branchen weniger innovativ wären. Oft verschiebt sich die unternehmerische Aktivität eher in bestimmte Technologiefelder, während die absolute Zahl neuer Firmen gleichbleibt oder zurückgeht.

Der Austrian Startup Monitor zählt zu den etablierten Instrumenten, mit denen die heimische Gründerlandschaft jährlich erfasst wird. Solche Erhebungen beruhen üblicherweise auf Befragungen von Gründerinnen und Gründern sowie auf Auswertungen bestehender Unternehmensdaten. Sie dienen dazu, Trends sichtbar zu machen, die sich über mehrere Jahre hinweg verfestigen oder verändern. Dass ein einzelner Technologiebereich wie künstliche Intelligenz über acht aufeinanderfolgende Erhebungen hinweg an der Spitze bleibt, deutet auf eine vergleichsweise stabile strukturelle Entwicklung hin, die sich von kurzfristigen Hypezyklen unterscheidet.

Physical-AI, also die Verbindung von künstlicher Intelligenz mit physischen Industrie- und Maschinensystemen, wird in der Fachdiskussion häufig als Weiterentwicklung klassischer KI-Anwendungen verstanden, die bislang vor allem in rein digitalen Bereichen wie Software, Datenanalyse oder Sprachverarbeitung zum Einsatz kamen. Bei Physical-AI geht es darum, Algorithmen direkt mit mechanischen oder industriellen Prozessen zu verknüpfen, etwa in der Fertigung oder bei automatisierten Abläufen. Dieser Bereich gilt in Teilen der Wirtschaft als Schnittstelle zwischen klassischer Industrieproduktion und neuen digitalen Technologien.

Beratende Funktionen, wie sie Wundsam gegenüber der Bundesregierung wahrnimmt, sind in der Start-up-Förderung in Österreich keine Ausnahme. Vertreterinnen und Vertreter von Branchenorganisationen werden regelmäßig in politische Prozesse eingebunden, um praxisnahe Einschätzungen zur Lage junger Unternehmen und zu technologischen Entwicklungen einzubringen. Solche Beratungsstrukturen sollen dazu beitragen, dass politische Entscheidungen die tatsächliche Situation der Gründerszene berücksichtigen.