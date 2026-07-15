Kiesabbau in Altach: Streit um Baggerart landet vor Gericht

Ein Rechtsstreit um den Kiesabbau im Feld Sauwinkel in Altach beschäftigt das Landesgericht. Das Unternehmen Nickel Transporte hat eine einstweilige Verfügung beantragt, um dem Konkurrenten Kopf Kies den Abbau vorerst untersagen zu lassen.

Im Mittelpunkt des Verfahrens steht die Frage, mit welchem Gerät der Kies im Sauwinkel abgebaut werden darf. Eine Entscheidung steht noch aus.

Streit um Auflagen

Patrik Nickel von Nickel Transporte argumentiert, der Bescheid für den Abbau schreibe einen elektrisch betriebenen Schwimmbagger vor. Tatsächlich seien bisher dieselbetriebene Hydraulikbagger eingesetzt worden, was nach seiner Darstellung gegen die Auflagen verstoße. Nickel Transporte hatte sich nach eigenen Angaben ebenfalls um das Projekt beworben und dabei mit einem elektrisch betriebenen Schwimmbagger kalkuliert. Nickel sieht sich dadurch im Wettbewerb benachteiligt. Während der Verhandlung erklärte Patrik Nickel: „Wenn von Anfang an ein Schwimmbagger verwendet worden wäre, wären wir heute gar nicht hier.“

Gegendarstellung von Kopf Kies

Kopf Kies weist die Vorwürfe zurück. Geschäftsführer Franz Kopf erklärt, der Einsatz der Hydraulikbagger sei Teil der üblichen Vorbereitungsarbeiten. Der Ablauf sei durch einen Geologen mit der Gemeinde Altach abgestimmt worden. Der Einsatz eines Schwimmbaggers mache in der derzeitigen Phase keinen Sinn. Einen finanziellen Vorteil durch diese Vorgangsweise sieht Kopf nicht.

Entscheidung steht aus

Bei der Verhandlung fiel noch kein Urteil. Das Gericht wird schriftlich über den Antrag entscheiden; eine Entscheidung wird innerhalb der kommenden Tage erwartet. Nickel Transporte hat bereits weitere rechtliche Schritte angekündigt.