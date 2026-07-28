Klagenfurt: Start der Fernkälte verzögert sich um Jahre

Fernkälte in Klagenfurt: Ausbau verzögert sich

Der Ausbau eines Fernkältenetzes in Klagenfurt gestaltet sich langwieriger als ursprünglich in Aussicht gestellt. Die Stadtwerke Klagenfurt hatten 2022 von einem baldigen Beginn des Fernkältezeitalters für die Landeshauptstadt gesprochen.

Auf Anfrage bezeichnen die Stadtwerke das Vorhaben nun als langfristiges Infrastrukturprojekt.

Technische Hürden

Bei Fernkälte wird kaltes Wasser in Gebäude geleitet, um deren Innentemperatur zu senken. Die in Klagenfurt bestehenden Fernwärmeleitungen weisen jedoch einen zu geringen Durchmesser für den Transport von Fernkälte auf. Neue Leitungen zu verlegen ist mit hohen Kosten verbunden.

Zudem ist Fernkälte nicht mit herkömmlichen Fußbodenheizungen oder alten Heizkörpern kompatibel. Für die Nutzung ist im jeweiligen Gebäude eine eigene Übernahmestelle erforderlich. Bei derzeit in Klagenfurt errichteten Mehrparteienhäusern ist eine solche Übernahmestelle bislang nicht vorgesehen.

Ankerkunde als Voraussetzung

Für den Start des Netzausbaus wäre laut Stadtwerke-Kommunikation, vertreten durch Ute Zaworka, ein sogenannter Ankerkunde notwendig – ein Großabnehmer wie etwa ein Einkaufszentrum. Dieser dürfte nicht zu weit vom Fernheizwerk entfernt liegen. Ein weiterer Ausbau könne anschließend schrittweise erfolgen, orientiert an weiteren Großabnehmern.

Die Stadtwerke rechnen mit mindestens zwei bis drei Jahren, bis ein erstes Gebäude in Klagenfurt tatsächlich mit Fernkälte versorgt werden könnte.

Vergleich mit Wien

In Wien sind laut Energie Wien bereits mehr als 200 Gebäude an ein rund 30 Kilometer langes Fernkältenetz angeschlossen.