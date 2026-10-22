Kollektivvertragsverhandlungen im Handel gestartet – 430.000 Beschäftigte betroffen

Am Donnerstag haben die Kollektivvertragsverhandlungen im Handel begonnen. Verhandelt wird über die Einkommenssteigerung für mehr als 430.000 Angestellte österreichweit im Jahr 2027. Allein in Oberösterreich sind rund 110.000 Beschäftigte im Handel von dem Ergebnis betroffen. Nach den Eisenbahnern ist der Handel damit die erste große Branche, die in die diesjährige Herbstlohnrunde startet.

Auftakt der Gespräche zwischen Gewerkschaft und Wirtschaftskammer

Für die Beschäftigten verhandelt die Gewerkschaft der Privatangestellten, auf Arbeitgeberseite tritt die Wirtschaftskammer an. In Oberösterreich sind Wolfgang Gerstmayer, Geschäftsführer der Gewerkschaft der Privatangestellten, und Martin Sonntag, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Oberösterreich, an den Verhandlungen beteiligt. Vorerst wurden vier Verhandlungsrunden vereinbart.

Im Vorjahr hatten sich die Handelsangestellten eine Erhöhung von 2,55 Prozent gesichert. Dieser Wert lag damals knapp ein Prozent unter der Inflation. Aktuell bewegt sich die rollierende Inflation zwischen 3,2 und 3,3 Prozent. Beide Verhandlungspartner haben im Vorfeld der Gespräche Kompromissbereitschaft signalisiert.

Spielraum jenseits der reinen Prozentzahl

Gerstmayer erklärte, die Gewerkschaft sei offen für kreative Wege bei der Gestaltung des Abschlusses. Sonntag sprach von möglichen Gesprächen über Arbeitszeiten, Zuschläge oder Einmalzahlungen als Teil der Verhandlungen. Zugleich verwies er auf die wirtschaftlich schwierige Lage vieler Handelsunternehmen. Die Umsätze im österreichischen Handel pendelten derzeit um die Nulllinie, so Sonntag.

Ablauf von Kollektivvertragsverhandlungen im Handel

Kollektivvertragsverhandlungen werden in Österreich grundsätzlich zwischen den zuständigen Fachgewerkschaften und den jeweiligen Wirtschaftskammer-Fachverbänden geführt. Dabei treffen sich Vertreter beider Seiten üblicherweise in mehreren Runden, um sich schrittweise auf einen gemeinsamen Abschluss anzunähern. Neben der reinen Lohn- oder Gehaltssteigerung können dabei grundsätzlich auch andere Themen eine Rolle spielen, etwa Regelungen zu Arbeitszeiten, Zuschlägen oder einmaligen Zahlungen, die nicht dauerhaft in die Lohntabellen einfließen.

Die Inflationsentwicklung der vergangenen Monate dient bei solchen Verhandlungen traditionell als wichtige Orientierungsgröße, ist jedoch nicht die einzige Bezugsgröße. Üblicherweise fließen auch die wirtschaftliche Lage der jeweiligen Branche, die Entwicklung der Umsätze sowie die Situation am Arbeitsmarkt in die Abwägungen beider Seiten ein. Kommt es in den vereinbarten Verhandlungsrunden zu keiner Einigung, können zusätzliche Gesprächstermine anberaumt werden, bis ein für beide Seiten tragfähiger Kompromiss gefunden ist.

Der Handel gilt wegen der hohen Beschäftigtenzahl traditionell als einer der Gradmesser für die gesamte Herbstlohnrunde in Österreich. Ergebnisse aus großen Branchen wie dem Handel werden regelmäßig auch von anderen Branchen bei ihren eigenen Verhandlungen beobachtet.