Lagerhaus in Spittal an der Drau schließt Ende Jänner – 14 Mitarbeiter betroffen

Der Unser Lagerhaus-Standort in Spittal an der Drau wird mit Ende Jänner geschlossen. Das Unternehmen gab die Schließung am Dienstag bekannt. Betroffen sind 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Als Grund nennt das Unternehmen den ausgelaufenen Mietvertrag für den Standort, für dessen langfristige Weiterführung keine Einigung erzielt werden konnte.

Mietvertrag ausgelaufen, keine Einigung erzielt

Nach Angaben des Unternehmens war der Mietvertrag für den Standort in Spittal an der Drau ausgelaufen. Gespräche über eine langfristige Fortsetzung des Mietverhältnisses führten zu keiner Einigung. Daraufhin entschied sich Unser Lagerhaus zur Schließung des Standorts mit Ende Jänner.

Von der Schließung sind 14 Beschäftigte betroffen. Ein Teil von ihnen soll künftig an anderen Lagerhaus-Standorten in Oberkärnten eingesetzt werden. Für einen weiteren Teil der Belegschaft werden nach Unternehmensangaben noch Lösungen gesucht.

Neubau in Paternion als künftiger Standort

Parallel zur Schließung in Spittal an der Drau entsteht in Paternion ein neues Lagerhaus. In den Neubau investiert das Unternehmen viereinhalb Millionen Euro. Der neue Standort soll ab März 2027 öffnen. Damit liegt zwischen der Schließung in Spittal an der Drau und der geplanten Eröffnung in Paternion ein Zeitraum von mehr als einem Jahr.

Lagerhaus-Genossenschaften als regionale Versorger

Lagerhaus-Genossenschaften sind in vielen österreichischen Regionen traditionell wichtige Anlaufstellen für die Landwirtschaft sowie für private Kundinnen und Kunden. Sie bieten üblicherweise ein breites Sortiment, das von landwirtschaftlichem Bedarf über Baustoffe bis hin zu Heimwerkerbedarf reicht. In ländlichen Gebieten übernehmen solche Standorte häufig auch eine wichtige Versorgungsfunktion, da sie Wege zu größeren Zentren verkürzen.

Standortentscheidungen bei Handelsunternehmen hängen grundsätzlich von mehreren Faktoren ab. Dazu zählen neben der baulichen Substanz auch Mietkonditionen, die langfristige Verfügbarkeit von Flächen sowie die Erreichbarkeit für Kundschaft und Lieferverkehr. Läuft ein bestehender Mietvertrag aus, muss üblicherweise neu verhandelt werden. Kommt dabei keine Einigung zwischen Eigentümer und Mieter zustande, kann dies zur Aufgabe eines Standorts führen, selbst wenn das Geschäft an sich fortgeführt werden soll.

Bei der Schließung einzelner Standorte und dem gleichzeitigen Bau neuer Einrichtungen handelt es sich um einen in der Handelsbranche verbreiteten Vorgang. Unternehmen bündeln dabei häufig Kapazitäten an moderneren oder strategisch günstiger gelegenen Standorten. Für Beschäftigte bedeutet ein solcher Schritt in der Regel, dass nach Möglichkeiten gesucht wird, sie an anderen Standorten desselben Unternehmens weiterzubeschäftigen, auch wenn dies nicht in allen Fällen für die gesamte Belegschaft gelingt.