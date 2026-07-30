LAM-Research in Villach feiert 40 Jahre und erreicht Rekord bei Mitarbeiterzahl

LAM-Research in Villach feiert 40-jähriges Bestehen

Der Chipausrüster LAM-Research hat am Donnerstag am Standort Villach sein 40-jähriges Bestehen gefeiert. Das Unternehmen ist ein US-amerikanischer Konzern, der Spezialmaschinen für die Herstellung von Mikrochips anbietet.

Die Firmengeschichte reicht zurück bis ins Jahr 1986, als in Bad Bleiberg der Grundstein gelegt wurde. 1992 erfolgte die Verlegung des Standortes nach Villach. Im Jahr 2009 übernahm der US-Konzern LAM den Betrieb.

Rekord bei Mitarbeiterzahl

Standortleiter und Geschäftsführer Wolfgang Lerch verwies auf eine Erweiterung von Produktionskapazität und Laborfähigkeiten sowie auf zusätzliche Einstellungen. Aktuell sind rund 1.000 Mitarbeiter aus 40 Nationen am Standort beschäftigt, ein neuer Höchststand. In einer eigenen Lehrwerkstätte werden seit 1995 Lehrlinge im Bereich Mechatronik und Lagerlogistik ausgebildet. Derzeit gibt es rund 50 offene Stellen im Bereich Prozess- und Lagerlogistik.

Nachfrage nach KI-Chips treibt Wachstum

Die große Nachfrage nach Mikrochips für KI-Systeme beschert dem Unternehmen Umsatzzuwächse. Vorhandene Gebäude sollen für neue Büroflächen saniert werden. Der Firmencampus wird bereits zu hundert Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben.