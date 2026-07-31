Land Salzburg deckelt Kosten für Festspielhaus-Umbau bei 400 Millionen Euro

Land Salzburg begrenzt Kosten für Umbau des Festspielhauses auf 400 Millionen Euro

Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) hat klargestellt, dass das Land Salzburg nicht mehr als 400 Millionen Euro zum Umbau- und Sanierungsprojekt der Salzburger Festspiele beisteuern wird. Zusätzliche Kosten für Ersatzspielstätten und Ausweichwerkstätten seitens des Landes schließt sie aus.

Zuvor hatte der Rechnungshof vor einer Kostensteigerung bei dem Bauprojekt gewarnt.

Erste Bauphase soll im Herbst beginnen

Die Bühnen- und Haustechnik der Festspielhäuser gilt als am Ende ihrer Lebensdauer. Auch die Werkstätten entsprechen nicht mehr den Vorgaben des Arbeitnehmerschutzes. Im Herbst sollen die Bauarbeiten für die erste Phase des Umbauprojekts starten.

Diese erste Bauphase umfasst die Sanierung des Großen Festspielhauses, eine Erweiterung in den Mönchsberg mit einer neuen Kaverne samt Zufahrt sowie den Neubau des Werkstätten-Gebäudes. Die Kosten dafür belaufen sich auf 395 Millionen Euro, hinzu kommen 38 Millionen Euro für Ersatzspielstätten und Ausweichwerkstätten.

Finanzierung der zweiten Phase offen

Eine zweite Bauphase soll die Sanierung des Hauses für Mozart und der Felsenreitschule umfassen. Dafür waren bisher rund 86 Millionen Euro kalkuliert, die Finanzierung war jedoch noch offen. Das Budget für diese Phase wird nun um weitere 20 Prozent gekürzt.

Edtstadler erklärte, dass die erste und die zweite Bauphase zusammengezogen werden müssten. Kaufmännischer Direktor der Festspiele ist Lukas Crepaz.