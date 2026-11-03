Land Salzburg stellt 26 Millionen Euro für Südtiroler Siedlung in Aussicht

Das Land Salzburg stellt für die Sanierung beziehungsweise den Neubau der Südtiroler Siedlung in Salzburg-Liefering eine Förderung von 26 Millionen Euro in Aussicht. Das gab das Land am Dienstag bekannt. Projektbetreiber des Vorhabens ist die BUWOG, die laut eigenen Angaben von einem geringeren Fördervolumen ausgegangen war.

Fördersumme übersteigt Erwartungen der BUWOG

Nach aktuellem Projektplan sollen in der Südtiroler Siedlung insgesamt 170 geförderte Mietwohnungen entstehen. Diese sollen im Schnitt eine Größe von 60 Quadratmetern aufweisen. Für die Wohnungen gilt ein Fördersatz von 2.520 Euro pro Quadratmeter. Ein Teil der Förderung wird als Direktzuschuss ausbezahlt.

Die in Aussicht gestellte Summe von 26 Millionen Euro liegt damit über dem Betrag, mit dem die BUWOG ursprünglich kalkuliert hatte. Eine genaue Angabe dazu, von welcher konkreten Summe das Unternehmen zuvor ausgegangen war, liegt nicht vor.

Endgültig fixiert ist die Förderzusage noch nicht. Das Land Salzburg verweist darauf, dass zunächst eine genaue Prüfung der förderfähigen Kosten erfolgen muss. Für kommende Woche ist ein weiteres Treffen zwischen dem Management der BUWOG und dem zuständigen Wohnbaulandesrat Martin Zauner von der FPÖ angesetzt.

Neben den 170 geförderten Mietwohnungen plant die BUWOG auf dem Areal der Südtiroler Siedlung zusätzlich 142 Eigentumswohnungen. Diese sind von der nun in Aussicht gestellten Förderung nicht umfasst, da sich die Zusage des Landes ausschließlich auf den geförderten Mietwohnungsanteil bezieht.

Wohnbauförderung zwischen Land und Bauträgern

Grundsätzlich handelt es sich bei der Wohnbauförderung um ein Instrument der Bundesländer, mit dem der Neubau oder die Sanierung von Wohnraum finanziell unterstützt wird. Bauträger wie die BUWOG reichen dafür in der Regel Projektpläne ein, auf deren Grundlage die zuständige Landesstelle die förderfähigen Kosten prüft und einen Fördersatz pro Quadratmeter festlegt. Üblich ist dabei eine Kombination aus unterschiedlichen Förderinstrumenten, zu denen auch Direktzuschüsse zählen können.

Da sich Baukosten, Grundstückspreise und Ausstattungsstandards zwischen der ersten Projektplanung und der endgültigen Förderzusage verändern können, weichen vorläufige Kalkulationen von Bauträgern nicht selten von den später tatsächlich zugesagten Fördersummen ab. Die abschließende Prüfung der förderfähigen Kosten durch das Land dient dazu, sicherzustellen, dass die eingesetzten öffentlichen Mittel den tatsächlichen Erfordernissen des jeweiligen Bauvorhabens entsprechen.

Bei größeren Wohnbauvorhaben, die sowohl geförderte Miet- als auch frei finanzierte Eigentumswohnungen umfassen, ist es üblich, dass nur der geförderte Teil des Projekts den strengeren Vorgaben der Wohnbauförderung unterliegt, etwa hinsichtlich Wohnungsgröße, Ausstattung oder Mietzins. Der Eigentumsanteil wird hingegen in der Regel marktüblich kalkuliert und finanziert.