Landesrechnungshof prüft 35,7-Millionen-Euro-Umbau der Fachberufsschule Klagenfurt – Kosten plausibel, aber Planung zu ungenau

Der Landesrechnungshof Kärnten hat den geplanten Umbau und die Generalsanierung der Fachberufsschule in Klagenfurt geprüft. Das gesamte Bauvorhaben hat ein Volumen von rund 35,7 Millionen Euro. Die erste Baustufe allein umfasst ein Bauprojekt in Höhe von 4,3 Millionen Euro. Der Landesrechnungshof kam zu dem Schluss, dass die veranschlagten Sollkosten plausibel sind und nachvollzogen werden konnten.

Prüfung einer langen Vorgeschichte

Im Zentrum des Bauvorhabens steht auch die Verlegung der Fachberufsschule Ferlach nach Klagenfurt. Bereits seit 2006/2007 waren unterschiedliche Varianten zur Sanierung der Fachberufsschule Ferlach diskutiert worden. Bis eine Lösung in Form der Umsiedlung nach Klagenfurt feststand, vergingen insgesamt 20 Jahre.

Direktor Günter Bauer und der Landesrechnungshof bemängelten in ihrer Prüfung, dass der Detaillierungsgrad der Planung nicht so feingliedrig ausfiel, wie es für eine Großvorhabensprüfung üblich ist. Zudem waren die Vergabe der Bauleistungen und der Baubeginn der ersten Baustufe bereits vorgesehen, bevor die Großvorhabensprüfung abgeschlossen war. Angebote und Preisspiegel für sämtliche Gewerke lagen bereits vor, als das Projekt beim Landesrechnungshof eingereicht wurde.

Aus dieser zeitlichen Abfolge leitet der Landesrechnungshof eine grundsätzliche Empfehlung ab: Großvorhaben sollen künftig so geplant werden, dass die Prüfung durch den Rechnungshof vor Vergabe und Baustart abgeschlossen ist. Für die konkrete Planung empfahl der Landesrechnungshof zudem, beim nächsten Schritt genauer vorzugehen. Darüber hinaus riet die Prüfbehörde, die Baustufen 2 und 3 des Projekts zusammenzulegen. Für die bereits abgeschlossene erste Baustufe bezifferte der Landesrechnungshof die jährlichen Folgekosten nach Fertigstellung mit rund 201.000 Euro.

Aufgabe und Ablauf von Großvorhabensprüfungen

Landesrechnungshöfe prüfen öffentliche Bauvorhaben ab einer bestimmten Größenordnung grundsätzlich auf Wirtschaftlichkeit, Plausibilität der Kostenschätzung und Nachvollziehbarkeit der Planung. Eine solche Großvorhabensprüfung soll öffentlichen Auftraggebern frühzeitig Rückmeldung geben, bevor größere finanzielle und bauliche Festlegungen getroffen werden. Üblicherweise ist dafür ein bestimmter Planungsstand vorgesehen, der ausreichend detailliert ist, um Kosten, Varianten und mögliche Einsparpotenziale realistisch bewerten zu können.

Grundsätzlich sehen die Abläufe bei solchen Prüfungen vor, dass die Begutachtung durch den Rechnungshof zeitlich vor zentralen Schritten wie der Ausschreibung, der Vergabe von Bauleistungen oder dem tatsächlichen Baustart liegt. Dadurch sollen Empfehlungen der Prüfbehörde noch in die Planung einfließen können, bevor vertragliche oder bauliche Fakten geschaffen sind. Fällt die Prüfung hingegen zeitlich mit bereits laufenden Vergabeverfahren zusammen, verringert sich der Spielraum, um Anpassungen noch wirksam umzusetzen.

Bei mehrstufigen Bauprojekten, die wie im Fall der Fachberufsschule in mehrere Baustufen unterteilt sind, prüfen Rechnungshöfe zudem regelmäßig, ob einzelne Abschnitte sinnvoll zusammengefasst werden könnten. Eine Zusammenlegung von Baustufen kann unter anderem Planungs- und Ausschreibungsaufwand bündeln. Ob sich daraus im Einzelfall tatsächlich geringere Gesamtkosten ergeben, hängt von der konkreten technischen und organisatorischen Umsetzung ab.

Auch die Betrachtung von Folgekosten gehört zum Standardrepertoire solcher Prüfungen. Neben den reinen Baukosten fließen dabei laufende Aufwendungen für Betrieb, Instandhaltung und Nutzung eines Gebäudes nach dessen Fertigstellung in die Bewertung ein. Diese Folgekosten werden üblicherweise gesondert ausgewiesen, um die langfristige finanzielle Belastung für die öffentliche Hand sichtbar zu machen, die über die reinen Errichtungskosten hinausgeht.