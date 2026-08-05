Lenzing steigert Gewinn trotz Umsatzrückgang – 2.000 Jobs fallen weg

Lenzing steigert Gewinn im ersten Halbjahr trotz rückläufigem Umsatz

Die Lenzing AG hat im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von rund 1,27 Milliarden Euro erwirtschaftet. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatte der Umsatz bei 1,34 Milliarden Euro gelegen.

Der Gewinn nach Steuern stieg im gleichen Zeitraum deutlich auf 35,6 Millionen Euro, nach 15,2 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2025. Zur Verbesserung trugen positive Effekte aus Fremdwährungsbewertungen sowie ein verbesserter Finanzerfolg bei.

Rückgang bei EBITDA und Produktion

Das EBITDA lag im ersten Halbjahr 2026 bei 239,2 Millionen Euro, nach 268,6 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die EBITDA-Marge betrug 18,9 Prozent. Lenzing hat die Faserproduktion zurückgefahren, zudem fielen die Erlöse aus dem externen Zellstoffgeschäft niedriger aus.

Im Rahmen einer Umstrukturierung wird die Faserproduktion im Burgenland bis Ende 2026 eingestellt. Der Standort in England läuft 2027 aus. Weltweit gehen bei Lenzing rund 2.000 Arbeitsplätze verloren.

Neues Strategieprogramm

Lenzing hat ein neues Strategieprogramm mit dem Namen „Grow Nonwovens, Reset Textiles“ vorgestellt. Ziel ist der Ausbau des Nonwovens-Geschäfts, insbesondere im Hygiene-Segment. Dafür sollen Produktionskapazitäten von Textilfasern auf Nonwovens-Fasern umgestellt werden.

Im Textilgeschäft will sich das Unternehmen künftig auf Premium-Marktsegmente wie Tencel konzentrieren und zieht sich aus dem Geschäft mit Standardfasern für Textilanwendungen zurück. Zusätzlich soll das Zellstoff- und Bioraffineriegeschäft gestärkt werden.

Einsparungen durch Effizienzmaßnahmen

Im Geschäftsjahr 2025 wurden durch Effizienzmaßnahmen bereits über 200 Millionen Euro eingespart. Bis Ende 2027 sollen weitere 120 Millionen Euro ergebniswirksam werden.