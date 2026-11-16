Libro verschwindet bis 2029 – alle Filialen werden zu Pagro

Die Handelskette Libro wird in den kommenden Jahren schrittweise auf die Marke Pagro umgestellt. Bis zum Geschäftsjahr 2028/29 sollen sämtliche Libro-Filialen in das Pagro-Konzept überführt werden. Derzeit betreibt das Unternehmen noch 117 Libro-Filialen und 157 Pagro-Standorte. Seit Anfang 2025 wurden bereits mehr als 30 unrentable Libro-Standorte geschlossen.

Zeitplan für die Umstellung der Filialen

Für die Umstellung ist ein mehrstufiger Zeitplan vorgesehen. Bis zum Jahresende sollen 25 Filialen bereits im neuen Pagro-Konzept geführt werden. Im Jahr 2027 sollen weitere 75 Standorte in ganz Österreich folgen. Der vollständige Übergang aller verbliebenen Libro-Filialen ist bis 2028/29 geplant.

Verantwortlich für das operative Geschäft ist die PL Handelsgesellschaft mbH mit Sitz in Guntramsdorf im Bezirk Mödling. Sie ist eine Tochtergesellschaft der MTH-Gruppe und managt beide Vertriebsschienen, Libro und Pagro. Geschäftsführer von Pagro/Libro ist Thomas Marx. Eigentümerin beider Marken ist die MTH-Gruppe.

Bereits seit 2025 arbeiten Libro und Pagro im Bereich Werbung und Sortiment enger zusammen. Im Zuge dieser Annäherung wurde im Herbst 2025 der eigenständige Libro-Webshop geschlossen. Das gesamte Online-Warenangebot beider Marken ist seitdem auf der Plattform pagro.at gebündelt.

Umsatzrückgang und Verlust im Jahresabschluss

Der kürzlich im Firmenbuch veröffentlichte Jahresabschluss zeigt für das Geschäftsjahr 2025/26, das Ende Februar endete, einen Umsatzrückgang von 5 Prozent auf 276 Millionen Euro. Unter dem Strich verzeichnete das Unternehmen einen Verlust von rund 9 Millionen Euro. Ob über die bereits erfolgten Schließungen hinaus weitere Standorte geschlossen werden, wollte man nicht ausschließen. Entsprechende Entscheidungen sollen im Rahmen einer laufenden Evaluierung getroffen werden, die sich unter anderem an Standortstruktur, Wirtschaftlichkeit und regionalem Bedarf orientiert.

Von der Insolvenz zur gemeinsamen Unternehmensgruppe

Libro blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Ende der 1990er-Jahre betrieb die Kette bis zu 250 Standorte, ehe sie 2002 Insolvenz anmelden musste. Die MTH-Gruppe übernahm das Unternehmen im Zuge dieser Insolvenz vor mehr als 20 Jahren. Gegründet wurde die MTH-Gruppe von Josef Taus, der 2024 verstarb. Zwei Jahre nach der Übernahme von Libro erwarb MTH im Jahr 2004 auch den Büroartikel-Spezialisten Pagro.

Die beiden Marken unterscheiden sich im Sortiment. Pagro deckt die Bereiche Schule, Büro, Haushalt und Kreativität ab, während sich das Libro-Sortiment auf Bücher, Gaming, Spielwaren und Papeterie konzentriert. Mit der angekündigten Umstellung sollen diese Sortimentsbereiche künftig unter einer gemeinsamen Marke zusammengeführt werden.

Filialumbauten im stationären Einzelhandel

Die Zusammenlegung mehrerer Vertriebsschienen unter einer einzigen Marke ist im stationären Einzelhandel ein verbreitetes Mittel, um Kosten für Marketing, Logistik und Verwaltung zu bündeln. Üblicherweise werden dabei bestehende Filialstandorte schrittweise umgebaut oder unter neuem Markenauftritt weitergeführt, statt neue Standorte zu eröffnen. Dadurch lassen sich Mietverträge und Lagenvorteile bestehender Geschäfte weiter nutzen, während Doppelstrukturen bei Sortiment, Werbung und Online-Vertrieb abgebaut werden.

Bei Handelsunternehmen, die mehrere Marken unter einem Dach führen, hängt die Entscheidung für eine gemeinsame Markenstrategie häufig auch von der wirtschaftlichen Entwicklung einzelner Standorte ab. Unrentable Filialen werden dabei regelmäßig evaluiert und gegebenenfalls geschlossen, während wirtschaftlich tragfähige Standorte in ein neues Konzept überführt werden. Für Kundinnen und Kunden bedeutet eine solche Umstellung in der Regel, dass sich Warenangebot und Markenauftritt an einem gewohnten Standort verändern, der physische Geschäftsbetrieb jedoch bestehen bleibt.