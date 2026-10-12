Linz belegt Platz zwölf bei Lebensqualität weltweit – vor Wien und Graz

Linz hat im aktuellen Städteranking von Oxford Economics Platz 99 unter 1.000 bewerteten Großstädten und Ballungsräumen weltweit erreicht. Damit zählt die oberösterreichische Landeshauptstadt zu den besten zehn Prozent aller untersuchten Städte. In der Teilkategorie Lebensqualität schneidet Linz noch deutlich besser ab und belegt Platz zwölf.

Linz vor Graz und Wien bei der Lebensqualität

Oxford Economics bewertet die 1.000 Städte jährlich in fünf Kategorien: Wirtschaftskraft, Humankapital, Lebensqualität, Umwelt und Verwaltung. Im Gesamtranking, das alle fünf Bereiche zusammenfasst, liegt Linz auf Platz 99. Wien erreicht im selben Ranking Platz 35, New York steht an der Spitze aller 1.000 Städte.

Innerhalb der Kategorie Lebensqualität kehrt sich dieses Bild teilweise um: Hier liegt Linz auf Platz zwölf und damit vor Graz sowie vor Wien. Die höchste Lebensqualität weltweit attestiert Oxford Economics der australischen Hauptstadt Canberra.

Methodik des Städterankings

Rankings wie jenes von Oxford Economics beruhen üblicherweise auf einer Kombination quantitativer Indikatoren. In die Kategorie Lebensqualität fließen bei vergleichbaren Untersuchungen typischerweise Faktoren wie Gesundheitsversorgung, Sicherheit, Umweltqualität, kulturelles Angebot und soziale Infrastruktur ein. Die Kategorie Wirtschaftskraft bildet dagegen meist Kennzahlen wie Wirtschaftswachstum, Beschäftigung und Einkommen ab, während Humankapital häufig Bildungsniveau und Qualifikation der Bevölkerung erfasst.

Da sich das Gesamtranking aus fünf unterschiedlich gewichteten Kategorien zusammensetzt, können einzelne Städte in Teilbereichen deutlich besser oder schlechter abschneiden als im Gesamtergebnis. Eine Stadt mit vergleichsweise geringerer Wirtschaftskraft oder geringerem Gewicht in anderen Kategorien kann dadurch bei der Lebensqualität einen deutlich vorderen Platz belegen, ohne dass sich dies im Gesamtranking in gleichem Maß niederschlägt. Umgekehrt verschaffen wirtschaftlich besonders starke Metropolen wie New York ihren Städten im Gesamtvergleich oft einen Vorsprung, auch wenn sie bei der reinen Lebensqualität nicht an der Spitze liegen.

Solche internationalen Städterankings dienen häufig als Orientierung für Unternehmen, die über Standortentscheidungen nachdenken, sowie für internationale Fachkräfte bei der Wahl eines neuen Arbeits- und Wohnorts. Sie erheben dabei in der Regel keinen Anspruch auf eine vollständige Abbildung der Lebensrealität vor Ort, sondern bilden einen standardisierten Vergleich zwischen sehr unterschiedlich großen und strukturierten Städten.