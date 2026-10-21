Linzer Westring wird um 120 Millionen Euro teurer – Kosten steigen auf 1,3 Milliarden

Der Bau der A26 in Linz wird knapp 120 Millionen Euro teurer als bisher geplant. Die aktuelle Kostenprognose für den sogenannten Linzer Westring liegt nun bei knapp 1,3 Milliarden Euro. Im Jahr 2023 waren die Kosten noch rund 120 Millionen Euro niedriger angesetzt worden. Ursprünglich, im Jahr 2009, war für das Projekt mit rund 500 Millionen Euro kalkuliert worden.

Neue Zahlen für den Westring

Als Hauptgründe für die aktuelle Kostensteigerung nennt das Verkehrsressort des Landes höhere Baukosten, die allgemeine Inflation sowie neue gesetzliche Vorgaben. Die Asfinag als Bauherrin betont, dass das Projekt trotz der gestiegenen Kosten im Zeitplan bleibe.

Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) erklärte dazu, die Preisentwicklung der vergangenen Jahre und geänderte gesetzliche Vorgaben hätten die Rahmenbedingungen deutlich verändert. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) bezeichnete die A26 als wichtiges Zukunftsprojekt für Oberösterreich.

Kritik an der Kostenentwicklung kommt von den Grünen. Klubobmann Severin Mayr kritisierte die steigenden Ausgaben und forderte eine Begrenzung der Kosten. Die Grünen wollen dazu einen Antrag zur verbindlichen Begrenzung des Landesbeitrags im Landtag einbringen.

Baufortschritt beim zweiten Abschnitt

Im Sommer 2026 haben die Bauarbeiten für den zweiten Abschnitt begonnen, zu dem der Freinbergtunnel und die Unterflurtrasse Waldeggstraße zählen. Von den insgesamt 4,7 Kilometern der A26 verlaufen rund vier Kilometer unterirdisch. Der Tunnelvortrieb soll noch im laufenden Jahr starten, die Sprengungen werden voraussichtlich etwa ein Jahr dauern. Pro Tag sind etwa sechs bis zehn Sprengungen vorgesehen, also drei bis fünf je Tunnelröhre. Der Freinbergtunnel soll im Herbst 2032 fertiggestellt sein.

Projektleiter Sebastian Stöcklegger von der Asfinag erklärte: „Wir sind genau im Zeitplan – was den Vortrieb betrifft, sind wir sogar vor dem Zeitplan.“ Während der Bauarbeiten bleiben auf der Waldeggstraße durchgehend vier Fahrspuren erhalten. Entlang der Straße werden zudem Fernwärme- und Gasleitungen verlegt sowie erste Bohrpfähle für den Tunnel errichtet.

Für den Abtransport des Aushubmaterials aus dem Freinbergtunnel wurde auf Höhe der Westringbrücke in Linz eine Schiffsanlegestelle errichtet. Laut Asfinag erspart der Transport per Schiff rund 100 Lkw-Fahrten pro Tag. Zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm und Staub wurden bereits große Schutzwände aufgestellt. Ein zuvor steckengebliebener Bohrkopf wurde inzwischen entfernt, ein Protestcamp im Baubereich wurde geräumt.

Der dritte und letzte Bauabschnitt, der die Westbrücke umfasst, soll von 2033 bis 2035 umgesetzt werden.

Kostenentwicklung bei Großprojekten im Straßenbau

Bei Infrastrukturprojekten dieser Größenordnung liegen zwischen erster Kostenschätzung und tatsächlicher Fertigstellung häufig viele Jahre, in denen sich wirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen verändern können. Grundsätzlich wirken sich etwa gestiegene Preise für Baumaterialien, höhere Energiekosten sowie allgemeine Teuerungsraten unmittelbar auf die Gesamtkosten von Bauvorhaben aus. Auch nachträglich verschärfte gesetzliche Auflagen, etwa im Bereich Umweltschutz, Sicherheit oder Entsorgung von Aushubmaterial, können bereits laufende Projekte verteuern, da zusätzliche technische oder organisatorische Maßnahmen notwendig werden.

Bei unterirdisch geführten Straßenabschnitten wie Tunnelbauten kommen besondere technische Anforderungen hinzu. Der Vortrieb erfolgt je nach Gestein und Untergrund in einzelnen Abschnitten, wobei Sprengungen in dicht besiedeltem Gebiet üblicherweise mit umfangreichen Schutzmaßnahmen für Anrainerinnen und Anrainer einhergehen. Der Transport von Aushubmaterial über Wasserwege statt über die Straße wird bei innerstädtischen Großprojekten zunehmend genutzt, um die Belastung durch Schwerverkehr im unmittelbaren Baustellenumfeld zu reduzieren.

Die Finanzierung von Landesstraßenprojekten dieser Dimension erfolgt in Österreich üblicherweise im Zusammenspiel zwischen