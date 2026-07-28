Lünerseewerk II: UVP-Einreichung für 2,65-Milliarden-Euro-Kraftwerk steht bevor

Lünerseewerk II: Umweltverträglichkeitsprüfung wird eingereicht

Die illwerke vkw reicht am 31. Juli 2026 die Umweltverträglichkeitsprüfung für das geplante Lünerseewerk II ein. Das Pumpkraftwerk soll im Turbinenbetrieb eine Leistung von 1.100 Megawatt und im Pumpbetrieb 1.050 Megawatt erreichen.

Das Unternehmen rechnet mit Kosten in Höhe von 2,65 Milliarden Euro. Seit 2021 wurden bereits rund 35 Millionen Euro in das Projekt investiert.

Vorbereitende Arbeiten

Vor der Einreichung zur Umweltverträglichkeitsprüfung wurden ein Sondierstollen angelegt und Bohrungen durchgeführt. Laut Gerd Wegeler flossen rund 150.000 Arbeitsstunden in die Vorbereitungen.

Bauliche Gestaltung

Das Kraftwerk soll fast vollständig im Berg errichtet werden, der Großteil der Anlage entsteht unterirdisch. Notwendig ist ein zwölf Kilometer langer Stollen vom Lünersee nach Bürs. Dort wird ein Krafthaus in unmittelbarer Nähe zur bestehenden Umspannanlage gebaut. Während der Bauarbeiten ist zudem ein eigener Autobahnanschluss in Bürs vorgesehen.

Erstmals öffentlich thematisiert wurde das Projekt im Jahr 2021.