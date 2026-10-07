Lustenauer Hundeartikel-Händler Wuff’s Best ist neuerlich insolvent

Über die Lustenauer „Wuff’s Best & Gizmo Onlinehandel+ GmbH“ ist am Landesgericht Feldkirch neuerlich ein Konkursverfahren eröffnet worden. Der Onlinehändler für Hundeartikel weist Verbindlichkeiten von 2,5 Millionen Euro auf. Das Verfahren wurde laut Angaben des Kreditschutzverbands KSV1870 auf Eigenantrag des Unternehmens eröffnet.

Gescheiterter Sanierungsversuch

Bereits im Februar 2026 war am Landesgericht Feldkirch für dasselbe Unternehmen ein Sanierungsverfahren eröffnet worden, ebenfalls mit Verbindlichkeiten in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Damals hatte die Firma ihren Gläubigern einen Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent angeboten. Dieses Sanierungsverfahren ist nun gescheitert. Eine Fortführung des Unternehmens ist nicht vorgesehen. Forderungen, die bereits im vorangegangenen Sanierungsverfahren angemeldet wurden, können im neuen Konkursverfahren erneut geltend gemacht werden.

Alleingesellschafterin und Geschäftsführerin der GmbH ist Daniela Müller. Gegenüber der Wirtschaftspresseagentur erklärte sie, dass sich die geplante Finanzierung nicht wie vorgesehen habe umsetzen lassen. Als Gründe nannte sie eine Umsatzentwicklung, die vor allem in den umsatzstarken Sommermonaten deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei. Zudem habe das Unternehmen wesentliche Produkte nicht nachbeschaffen können. Hinzu seien Einschränkungen bei wichtigen Zahlungs- und Vertriebskanälen gekommen, die sich zusätzlich auf Reichweite, Bestellabschlüsse und den Abverkauf vorhandener Warenbestände ausgewirkt hätten.

Ablauf eines Sanierungs- und Konkursverfahrens

Grundsätzlich eröffnet ein Landesgericht ein Sanierungsverfahren, wenn ein insolventes Unternehmen seinen Gläubigern einen Plan zur teilweisen Begleichung der Schulden vorlegt und dabei die Fortführung des Betriebs anstrebt. Üblicherweise legt ein solcher Sanierungsplan eine Quote fest, zu der offene Forderungen bedient werden sollen. Scheitert die Umsetzung dieses Plans, etwa weil die notwendige Finanzierung nicht gesichert werden kann oder vereinbarte Zahlungen ausbleiben, kann das Verfahren in ein Konkursverfahren übergehen. In einem solchen Fall wird in der Regel kein Fortführungskonzept mehr verfolgt, sondern das vorhandene Vermögen des Unternehmens im Interesse der Gläubiger verwertet.

Gläubiger, die bereits im vorangegangenen Verfahren Forderungen angemeldet haben, müssen diese bei einem neuerlichen Konkursverfahren üblicherweise erneut beim zuständigen Gericht einbringen, damit sie im weiteren Verfahren berücksichtigt werden. Für die Abwicklung wird in solchen Verfahren regelmäßig ein Masseverwalter bestellt, der die Vermögenswerte des Unternehmens erfasst, verwertet und die Verteilung an die Gläubiger entsprechend der gesetzlichen Rangordnung organisiert.

Herausforderungen im Online-Handel mit Tierbedarf

Der Online-Handel mit Tierbedarf ist grundsätzlich stark von einer verlässlichen Warenverfügbarkeit und funktionierenden Vertriebsstrukturen abhängig. Bleiben Lieferungen aus oder lassen sich bestimmte Produkte nicht in ausreichender Menge nachbeschaffen, wirkt sich das unmittelbar auf das Bestellaufkommen aus. Auch Zahlungs- und Vertriebskanäle spielen in diesem Geschäftsmodell eine zentrale Rolle, da Kundinnen und Kunden im Onlinehandel üblicherweise auf einfache und verlässliche Bestell- sowie Zahlungswege angewiesen sind. Kommt es dabei zu Einschränkungen, kann dies die Reichweite eines Angebots sowie den Abverkauf vorhandener Warenbestände spürbar beeinträchtigen.