Luxus-Anwesen in Kitzbühel: Konkurs über Griesenauweg GmbH mit 14 Millionen Euro Schulden eröffnet

Über die Griesenauweg GmbH mit Sitz in Oberndorf wurde am Landesgericht Innsbruck ein Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen ist Eigentümerin einer Liegenschaft in Kitzbühel, auf der ein luxuriöses Anwesen errichtet wurde. Die Verbindlichkeiten der Firma belaufen sich nach eigenen Angaben auf 14 Millionen Euro.

Antrag einer Gläubigerin führte zur Verfahrenseröffnung

Das Konkursverfahren wurde auf Antrag einer Gläubigerin eröffnet. Zum Insolvenzverwalter bestellte das Gericht den Kufsteiner Rechtsanwalt Matthias Atzl. Nach Angaben der Schuldnerin bestehen die Passiva von 14 Millionen Euro nahezu ausschließlich aus Bankverbindlichkeiten.

Die Griesenauweg GmbH ist Eigentümerin jener Liegenschaft in Kitzbühel, auf der das Anwesen gebaut wurde. Nach Angaben des Alpenländischen Kreditorenverbandes steht das Haus derzeit zu einem Angebotspreis von 18,9 Millionen Euro zum Verkauf.

Projektgesellschaften im Bauträgergeschäft

Bei größeren Bauvorhaben wird in der Immobilienbranche häufig eine eigene Projektgesellschaft gegründet, die ausschließlich für ein bestimmtes Bauvorhaben zuständig ist. Eine solche Gesellschaft hält üblicherweise die Liegenschaft, schließt die Finanzierungsverträge ab und trägt die mit dem Bau verbundenen wirtschaftlichen Risiken. Diese Struktur dient in der Regel dazu, einzelne Projekte wirtschaftlich voneinander abzugrenzen, sodass Schwierigkeiten bei einem Vorhaben nicht automatisch auf andere Projekte oder die dahinterstehenden Gesellschafter durchschlagen.

Gerade im hochpreisigen Segment, zu dem aufwendige Anwesen in bekannten Tourismusregionen zählen, sind Bauvorhaben häufig mit hohem Kapitaleinsatz verbunden. Finanzierungen erfolgen dabei überwiegend über Bankkredite, die während der Bauphase laufend in Anspruch genommen werden. Verzögerungen bei der Fertigstellung, ein stockender Verkauf oder veränderte Rahmenbedingungen am Kreditmarkt können bei solchen Projekten rasch zu einer angespannten finanziellen Lage führen, wenn die ursprünglich kalkulierten Einnahmen aus einem Verkauf nicht wie geplant eintreten.

Ablauf eines Konkursverfahrens

Ein Konkursverfahren wird in Österreich eröffnet, wenn ein Unternehmen zahlungsunfähig ist. Mit der Eröffnung übernimmt ein vom Gericht bestellter Insolvenzverwalter die Verwaltung des Vermögens der Schuldnerin. Zu seinen Aufgaben zählt es, die Vermögenswerte zu erfassen, die Forderungen der Gläubiger zu prüfen und im weiteren Verfahren eine bestmögliche Verwertung der Vermögensmasse anzustreben. Bei Gesellschaften, deren wesentlicher Vermögenswert eine einzelne Liegenschaft oder Immobilie ist, steht häufig der Verkauf dieses Objekts im Mittelpunkt des Verfahrens, um die Gläubiger aus dem erzielten Erlös zu befriedigen.