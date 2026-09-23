Manchester United meldet 50 Millionen Euro Verlust – siebtes Defizitjahr in Folge

Manchester United hat im abgelaufenen Geschäftsjahr per Ende Juni einen Verlust von 43 Millionen Pfund, umgerechnet rund 50 Millionen Euro, bilanziert. Der englische Rekordmeister gab die Zahlen am Mittwoch, dem 23. September 2026, bekannt. Im Vorjahr hatte der Verlust noch 33 Millionen Pfund beziehungsweise rund 38 Millionen Euro betragen. Der aktuelle Fehlbetrag fällt damit deutlich höher aus als im Jahr zuvor.

Sieben Jahre in Folge mit roten Zahlen

Seit 2024 haben sich bei Manchester United Verluste von fast 190 Millionen Pfund, umgerechnet rund 221 Millionen Euro, angehäuft. Der Club verzeichnet damit bereits im siebten Jahr in Folge einen Jahresverlust. Manchester United ist 20-facher englischer Meister und zählt zu den traditionsreichsten Vereinen des englischen Fußballs.

In die abgelaufene Bilanzperiode fällt auch die Trennung von Trainer Ruben Amorim, die im November erfolgte. Amorim war zu diesem Zeitpunkt Trainer des Clubs.

Wirtschaftliche Lage im europäischen Spitzenfußball

Grundsätzlich sind hohe Ausgaben für Spielergehälter, Transfers und den laufenden Betrieb eines Stadions bei Vereinen im europäischen Spitzenfußball keine Seltenheit. Solche Kosten stehen häufig Einnahmen aus Fernsehrechten, Ticketverkäufen, Sponsoring und der Teilnahme an internationalen Wettbewerben gegenüber. Bleiben sportliche Erfolge oder die Qualifikation für einträgliche Wettbewerbe wie die Champions League aus, wirkt sich das in der Regel unmittelbar auf die Einnahmenseite aus.

Bei börsennotierten oder öffentlich Rechenschaft ablegenden Clubs werden Geschäftsjahre üblicherweise unabhängig vom Kalenderjahr festgelegt, häufig orientiert am Ende der Saison im Sommer. Verluste über mehrere Jahre hinweg können sich dabei kumulieren, wenn strukturelle Kosten nicht im gleichen Tempo sinken wie mögliche Einnahmen. In solchen Fällen prüfen Vereine oft unterschiedliche Maßnahmen, etwa im Bereich der Kaderplanung, der Vereinsführung oder der wirtschaftlichen Ausrichtung, um die finanzielle Situation mittelfristig zu stabilisieren.

Trainerwechsel als Teil des sportlichen Betriebs

Trainerwechsel gehören im professionellen Fußball zu den üblichen Vorgängen, wenn sportliche Ergebnisse hinter den Erwartungen zurückbleiben oder sich die Ausrichtung eines Vereins ändert. Sie fallen häufig in Phasen, in denen Clubs ihre sportliche und wirtschaftliche Situation insgesamt neu bewerten. Ein zeitliches Zusammentreffen von personellen Veränderungen im Trainerstab und wirtschaftlichen Kennzahlen lässt für sich genommen keine Rückschlüsse auf einen ursächlichen Zusammenhang zu.