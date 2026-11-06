Marchfeld-Gemüse: Heimische Firmen sichern Versorgung nach Ardo-Aus

Nach der angekündigten Schließung des Ardo-Werks in Groß-Enzersdorf ist nach Angaben des Landes Niederösterreich die weitere Gemüseversorgung im Marchfeld gesichert. Mehrere heimische Unternehmen, darunter Schneiders Gemüseland und Waldland, bauen ihre Verarbeitungskapazitäten aus, um die bisher für Ardo bestimmten Mengen zu übernehmen. Das geht aus einer gemeinsamen Aussendung von Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) und Lorenz Mayr, designierter Präsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, hervor.

Neue Partnerschaften für die Gemüseverarbeitung

Eine Schlüsselrolle in den Planungen kommt Schneiders Gemüseland aus Groß-Enzersdorf zu. Das Unternehmen beliefert bereits jetzt unter anderem den Handelskonzern Spar und wird seine Verarbeitungskapazitäten nun deutlich ausweiten. Laut Landesvize Pernkopf sollen ab dem kommenden Jahr 20 Gemüsesorten in voller Qualität zur Verfügung gestellt werden können.

Am Freitag wurde zudem eine neue Partnerschaft zwischen Iglo und Schneiders Gemüseland im Bereich Tiefkühlgemüse bekanntgegeben, die ab Frühjahr 2027 greifen soll. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Schneiders Gemüseland für Iglo Gemüse aus dem Marchfeld verarbeiten, darunter Erbsen, Zuckermais, Karotten, gelbe Karotten, Zucchini, Pastinaken, weiße Speiserüben und Erdäpfel. Seitens der Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse (ETG) wird zusätzlich der Aufbau einer eigenen Verarbeitungslinie für Blattgemüse und Innovationen geprüft.

Durch die gefundene Lösung können laut Aussendung 2.000 Hektar Anbaufläche weiterhin bewirtschaftet werden. Vorgesehen ist der Anbau von Sojabohnen, Edamame, Blatt- und Wurzelgemüse, Kräutern wie Dill, Petersilie und Koriander sowie Erdäpfeln. Beliefert werden sollen Waldland sowie weitere Unternehmen, die ihre Verarbeitung ausbauen, deren Namen jedoch vorerst nicht genannt werden sollen. Zuvor war für Ardo auf einer Fläche von 3.300 Hektar produziert worden.

Verhandlungen über den Sozialplan und geplante Kundgebung

Parallel zu den Entwicklungen bei der Rohstoffversorgung laufen die Verhandlungen über einen Sozialplan für die vom Werksschluss betroffenen Beschäftigten. Eine für Freitag angesetzte Verhandlungsrunde fand nicht statt und wurde auf Donnerstag verschoben.

Für Montag ist vor dem Ardo-Werk in Groß-Enzersdorf eine Protest- und Solidaritätskundgebung angekündigt, organisiert von den Gewerkschaften PRO-GE und GPA. Die Kundgebung soll ab 8.00 Uhr stattfinden. Sprechen werden unter anderem die Bundesvorsitzenden Reinhold Binder (PRO-GE) und Barbara Teiber (GPA) sowie Markus Wieser, Präsident der Arbeiterkammer Niederösterreich und Vorsitzender des ÖGB NÖ.

Hintergrund der Werksschließung

Die belgische Ardo-Gruppe hatte Ende September bekanntgegeben, ihr Werk in Groß-Enzersdorf Ende August 2027 zu schließen. Am Standort im Bezirk Gänserndorf wird unter anderem für Iglo sowie für die Tiefkühleigenmarken von Billa, Hofer und Spar produziert. Von der Schließung sind 190 Beschäftigte betroffen, für die derzeit der Sozialplan erarbeitet wird. Hinzu kommen 50 Leiharbeitskräfte.

Ardo hat nach eigenen Angaben im Jahr 2025 in Niederösterreich die Erzeugnisse von rund 270 Bauern verarbeitet. Die Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse (ETG), die für das Unternehmen produziert, zählt 500 Mitgliedsbetriebe.

Tiefkühlgemüse aus dem Marchfeld

Das Marchfeld gilt als eine der bedeutendsten Gemüseanbauregionen Österreichs. Die klimatischen und bodenbezogenen Voraussetzungen der Region ermöglichen den großflächigen Anbau von Wurzel- und Blattgemüse sowie von Mais und Erbsen, die in der Folge häufig in der industriellen Tiefkühlverarbeitung weiterverarbeitet werden. Grundsätzlich hängt die Wirtschaftlichkeit solcher Anbauflächen stark davon ab, ob in der Nähe ausreichende Verarbeitungskapazitäten bestehen, da frisch geerntetes Gemüse rasch weiterverarbeitet werden muss. Fällt ein großer Abnehmer wie ein Verar