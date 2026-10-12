MCI bringt Tirol jährlich 120 Millionen Euro Wertschöpfung

Das Management Center Innsbruck (MCI) hat am Montag auf einer Pressekonferenz eine Studie zu seiner wirtschaftlichen Bedeutung für Tirol vorgestellt. Demnach belaufen sich die jährlichen Wertschöpfungseffekte des MCI im Bundesland auf bis zu 120 Millionen Euro. Die Studie wurde vom Wirtschaftsforschungsinstitut EcoAustria im Auftrag des MCI-Aufsichtsrats erstellt und von EcoAustria-Direktorin Monika Köppl-Turyna präsentiert.

Der Vorstellung der Studie war ein Beschluss der Tiroler Landesregierung im März 2026 vorausgegangen, einen Neubau des MCI nicht umzusetzen. Stattdessen sollen die bestehenden Standorte saniert werden.

Wertschöpfung durch Betrieb und Fachkräfteausbildung

Laut der EcoAustria-Studie setzen sich die errechneten 120 Millionen Euro jährlicher Wertschöpfungseffekte aus zwei Komponenten zusammen. Rund 30 Millionen Euro entfallen auf kurzfristige wirtschaftliche Effekte, die durch den laufenden Betrieb der Hochschule sowie durch Konsumausgaben entstehen. Am MCI sind derzeit rund 3.500 Studierende eingeschrieben.

Die übrigen rund 90 Millionen Euro werden laut Studie langfristigen Effekten zugerechnet, die aus der Ausbildung von Fachkräften resultieren. Studienleiter Wolfgang Schwarzbauer verwies in diesem Zusammenhang auf die Zahl der Bachelorabsolventen: Das MCI bringt jährlich rund 540 Bachelorabsolventen hervor, von denen etwa 300 in Tirol bleiben.

Die Studie stellt den Wertschöpfungseffekten auch die öffentliche Finanzierung des MCI gegenüber, die sich auf etwa 50 Millionen Euro beläuft. Laut Köppl-Turyna fließen rund 92 Prozent dieser öffentlichen Mittel über Steuern und Abgaben an den Staat zurück.

Sanierung und geplanter Ausbau bis 2028

Nach dem Grundsatzbeschluss der Landesregierung und einer Vereinbarung zwischen dem Land und dem MCI-Trägerverein soll ab dem Studienjahr 2028/2029 ein Angebot von 3.400 Studienplätzen sichergestellt werden. Zudem sollen ab diesem Studienjahr 15.300 Quadratmeter zusätzliche Nutzfläche zur Verfügung stehen.

Der MCI-Trägerverein besteht aus sechs Trägern: dem Land Tirol, der Stadt Innsbruck, der Wirtschaftskammer Tirol, der Arbeiterkammer Tirol, der Industriellenvereinigung Tirol sowie der Universität Innsbruck. MCI-Rektor Andreas Altmann sowie der Vorsitzende des MCI-Aufsichtsrats, Oswald Wolkenstein, nahmen an der Pressekonferenz teil. Wolkenstein bezeichnete den Umfang und die Finanzierung der geplanten Sanierung als zentrale Punkte für die weitere Entwicklung der Hochschule.

Regionale Wertschöpfung durch Hochschulstandorte

Studien zu regionalwirtschaftlichen Effekten von Hochschulen untersuchen üblicherweise mehrere Wirkungskanäle. Dazu zählen direkte Ausgaben der Institution selbst, etwa für Personal, Lehrmittel oder Gebäudeerhaltung, ebenso wie Konsumausgaben von Studierenden und Beschäftigten am Hochschulstandort. Diese kurzfristigen Effekte schlagen sich regional in Umsätzen von Betrieben, in Mieteinnahmen und in zusätzlicher Beschäftigung nieder.

Daneben werden in solchen Analysen häufig langfristige Effekte berücksichtigt, die sich aus der Qualifikation von Absolventinnen und Absolventen ergeben. Bleiben Fachkräfte nach dem Studium in der Region, tragen sie über ihre spätere Erwerbstätigkeit, ihr Einkommen und ihre Steuerleistung zur regionalen Wirtschaftskraft bei. Gerade in Regionen mit einem Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften gilt die Bindung von Hochschulabsolventen an den Ausbildungsstandort als ein zentraler Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung.

Die öffentliche Finanzierung von Fachhochschulen und vergleichbaren Hochschuleinrichtungen erfolgt in Österreich in der Regel über eine Kombination aus Bundes- und Landesmitteln sowie Beiträgen von Trägerorganisationen. Bei Trägervereinen mit mehreren Mitgliedern, wie sie etwa beim MCI vorliegen, sind üblicherweise Gebietskörperschaften, Kammern und weitere institutionelle Partner gemeinsam an Finanzierung und Steuerung beteiligt. Entscheidungen über Infrastrukturprojekte wie Neubauten oder Sanierungen werden dabei in der Regel zwischen den Trägern und der zuständigen Landesregierung abgest