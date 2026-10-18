Med-Uni Innsbruck warnt vor nachhaltiger Schädigung durch geplantes Universitätsbudget

Die Medizinische Universität Innsbruck hat am Sonntag mit deutlicher Kritik auf das von der Bundesregierung angekündigte Budget für die österreichischen Universitäten reagiert. ÖVP, SPÖ und Neos hatten am Samstag bei einer Pressekonferenz in Wien ein Gesamtpaket von rund 16 Milliarden Euro für die Hochschulen in Aussicht gestellt. Die Verhandlungen betreffen die Leistungsvereinbarung für die drei Jahre von 2028 bis 2030. In Tirol sind davon die Universität Innsbruck und die Medizinische Universität Innsbruck betroffen.

Scharfe Kritik des Innsbrucker Rektors

Gert Mayer, Rektor der Medizinischen Universität Innsbruck, äußerte sich unmissverständlich zu den Plänen der Bundesregierung. „Was derzeit auf dem Tisch liegt, wird die Universitätslandschaft in Österreich und die Medizinischen Universitäten nachhaltig schädigen“, sagte Mayer. Bereits in den vergangenen Monaten hatten die Hochschulen vor drastischen Einsparungen gewarnt.

Laut Wissenschaftsministerium soll es bei den Studiengebühren keine Veränderungen geben. Die Studienbeihilfe werde weiterhin valorisiert, also an die Inflation angepasst. Zudem sollen die Gehälter für Ärztinnen und Ärzte an medizinischen Universitäten beziehungsweise Fakultäten gesichert werden. Zum Vergleich: In der aktuell laufenden Periode der Leistungsvereinbarung für die Jahre 2025 bis 2027 erhalten die Universitäten ebenfalls etwa 16 Milliarden Euro.

Die Universität Innsbruck selbst hat sich bislang nicht zu dem angekündigten Budgetplan geäußert. Es sei noch nicht absehbar, was das Gesamtbudget konkret für die Universität bedeute. Im Laufe des kommenden Jahres sind Verhandlungen mit den einzelnen Bildungs- und Forschungseinrichtungen geplant. Nach dem aktuellen Zeitplan des Wissenschaftsministeriums sollen diese Verhandlungen bis Mitte November 2027 abgeschlossen sein.

Das Budget der Universität Innsbruck betrug im Jahr 2025 insgesamt 446,2 Millionen Euro. Davon entfielen rund 385,5 Millionen Euro beziehungsweise etwa 80 Prozent auf das von der öffentlichen Hand bereitgestellte Globalbudget. Die restlichen 87,7 Millionen Euro, also rund 20 Prozent, kamen über Drittmittel zustande. An der Spitze der Universität Innsbruck steht ab März kommenden Jahres ein neuer Rektor: Gregor Weihs tritt dann sein Amt an.

Leistungsvereinbarungen als zentrales Finanzierungsinstrument

Die 22 öffentlichen Universitäten in Österreich verwalten sich laut Universitätsgesetz als autonome Rechtspersonen selbst. Der Großteil ihres Budgets stammt aus den dreijährigen Leistungsvereinbarungen mit dem Bund. In diesen Vereinbarungen wird zwischen dem Wissenschaftsministerium und den einzelnen Hochschulen festgelegt, welche finanziellen Mittel über einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung stehen und welche Leistungen die Universitäten im Gegenzug erbringen sollen.

Dieses System soll den Hochschulen grundsätzlich Planungssicherheit über mehrere Jahre hinweg geben, da die Finanzierung nicht jährlich neu verhandelt werden muss. Gleichzeitig hängt die tatsächliche finanzielle Ausstattung jeder einzelnen Universität stark davon ab, wie das Gesamtbudget im Rahmen der Verhandlungen auf die einzelnen Institutionen verteilt wird. Neben den Mitteln aus der öffentlichen Hand spielen bei vielen Universitäten auch Drittmittel eine Rolle, etwa aus Forschungsprojekten oder Kooperationen, die zusätzlich zum Globalbudget eingeworben werden.

Die Universitätenkonferenz (uniko) vertritt als Zusammenschluss der Rektorinnen und Rektoren die gemeinsamen Interessen der heimischen Hochschulen gegenüber Politik und Öffentlichkeit. Ob das Gremium angesichts der aktuellen Budgetankündigung weitere Schritte setzt, ist derzeit offen.