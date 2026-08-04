Messe Dornbirn will mit neuem Fachkonzept bis 2028 schwarze Zahlen schreiben

Messe Dornbirn plant mit neuem Konzept ausgeglichenes Ergebnis bis 2028

Die Messe Dornbirn richtet ihr Geschäftsmodell neu aus und setzt dabei verstärkt auf spezialisierte Business-to-Business- und Fachmessen. Bis 2028 soll ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht werden.

Geschäftsführer Nilly Nail, der sein Amt im Oktober 2025 angetreten hat, legte gemeinsam mit Aufsichtsratsvorsitzendem Martin Dechant einen Businessplan für die kommenden fünf Jahre bis 2030 vor. Nail äußerte sich dazu in einem Interview mit der Wirtschaftspresseagentur (wpa). Die Messe Dornbirn beschäftigt gut 30 Mitarbeitende.

Zahlen aus dem Geschäftsjahr 2025

Im Geschäftsjahr 2025 lag die operative Erfolgskennzahl bei minus 200.000 Euro. Der Bilanzverlust belief sich auf minus 3,04 Millionen Euro, wobei Abschreibungen von 2,2 Millionen Euro und Zinsbelastungen von rund 700.000 Euro ins Gewicht fielen. Der Umsatz betrug 6,8 Millionen Euro. Die Verluste werden durch die Auflösung von Kapitalrücklagen abgedeckt.

Neue Formate und geplante Veranstaltungen

Die Mobilitätsmesse „Austromobil“ wurde heuer erstmals in vier Hallen durchgeführt und erzielte dabei einen positiven Deckungsbeitrag. Für Februar 2027 ist eine zweite Ausgabe geplant, die bereits ausverkauft ist und deren Ausstellungsbereich auf die Hallen 8 bis 14 ausgeweitet wird.

Für heuer sind zudem die B2B-Fachmessen „movatec“ und „TechCon“ vorgesehen, für die sich über 90 Aussteller angemeldet haben. Im Oktober 2027 soll die Fachmesse „Milchwerk“ in Halle 9 stattfinden. Weitere geplante Veranstaltungen sind die Job- und Karrieremesse „Good Work“ im November 2026, die Hospitality-Fachmesse „Flavor“ im Juni 2027 sowie das Angebot „Stage 13“ im Dezember 2026 und Jänner 2027. Für 2027 wird eine Belegungsquote zwischen 60 und 80 Prozent angestrebt.

Finanzielle Rahmenbedingungen

Der Kontokorrent-Rahmen der Messe Dornbirn wurde ausgeweitet. Das Land Vorarlberg erhöhte seine Besicherung auf das Niveau der Stadt Dornbirn. Stadt und Land leisten zudem einen Zuschuss zur Weiterentwicklung diverser Business-Units. Die Wirtschaftskammer Vorarlberg, die als Mitgesellschafterin der Messe Dornbirn fungiert, hat ihr finanzielles Engagement rund um die einzelnen Fachmessen deutlich angehoben.