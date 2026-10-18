Mikl-Leitner und Ludwig fordern Abschaffung der Flugabgabe nach Passagierrückgang in Schwechat

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) haben sich am Sonntag für eine Abschaffung der österreichischen Flugabgabe ausgesprochen. Zuvor hatte Flughafen-Vorstand Günther Ofner die Streichung der Ticketabgabe gefordert. Hintergrund ist ein Rückgang der Passagierzahlen am Flughafen Wien-Schwechat um 3,2 Prozent auf 14,3 Millionen Personen im ersten Halbjahr.

Rückgang der Passagierzahlen und politische Reaktionen

Der Flughafen Wien-Schwechat verzeichnete im ersten Halbjahr einen Rückgang der Fluggastzahlen um 3,2 Prozent auf 14,3 Millionen Personen. Flughafen-Vorstand Günther Ofner forderte angesichts dieser Entwicklung, die Flugabgabe zu streichen. Mikl-Leitner und Ludwig schlossen sich dieser Forderung am Sonntag an. Mikl-Leitner bezeichnete die Flugabgabe als „Schildbürgerstreich“. Ludwig wurde mit den Worten zitiert, Wien lebe von seiner internationalen Erreichbarkeit.

Die Ticketabgabe beträgt derzeit 12 Euro pro Ticket, bei Kurzstrecken bis 350 Kilometer werden 30 Euro pro Ticket fällig. Als Beispiel für eine solche Kurzstrecke wird Bratislava genannt, das 55 Kilometer vom Flughafen Wien entfernt liegt. Wizz Air hat sich vom Flughafen Wien zurückgezogen, Ryanair hat mehrere Maschinen in die Slowakei verlegt.

Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) sagte der Luftfahrtbranche im Doppelbudget 2027/28 eine Krisenhilfe von 30 Millionen Euro pro Jahr zu. Wien und Niederösterreich sind jeweils mit 20 Prozent am Flughafen Wien beteiligt.

Ticketabgaben als wirtschaftlicher Standortfaktor

Ticketabgaben auf Flugreisen sind in mehreren europäischen Ländern ein wiederkehrendes politisches Streitthema. Grundsätzlich dienen solche Abgaben dazu, staatliche Einnahmen zu erzielen oder ökologische Lenkungseffekte zu erzielen, indem Flugreisen gegenüber anderen Verkehrsmitteln verteuert werden. Kritiker solcher Abgaben argumentieren üblicherweise, dass sie Fluggesellschaften dazu bewegen können, ihr Angebot an Standorten mit niedrigeren Abgaben auszubauen, insbesondere wenn benachbarte Flughäfen in geringer Entfernung liegen und somit eine direkte Ausweichmöglichkeit bieten.

Bei grenznahen Flughäfen wie Wien-Schwechat kann die Nähe zu internationalen Standorten eine besondere Rolle spielen, da Fluggesellschaften bei der Streckenplanung regelmäßig Kostenfaktoren wie Gebühren und Abgaben in ihre unternehmerischen Entscheidungen einbeziehen. Low-Cost-Airlines gelten in diesem Zusammenhang häufig als besonders preissensibel, da ihr Geschäftsmodell auf geringen Betriebskosten und hoher Flugzeugauslastung beruht.

Flughäfen wiederum sind für ihre wirtschaftliche Entwicklung maßgeblich von der Zahl der angebotenen Flugverbindungen sowie von der Präsenz einzelner Fluggesellschaften abhängig. Ein Rückgang bei Airlines oder Streckenangeboten kann sich unmittelbar auf Passagierzahlen, Gebühreneinnahmen und die regionale Wirtschaft auswirken, etwa im Bereich Tourismus, Logistik und angeschlossener Dienstleistungen. Entscheidungen über die Gestaltung von Flugabgaben liegen in Österreich grundsätzlich auf Bundesebene, während Länder und Gemeinden über Beteiligungen an Flughafenbetreibern wie im Fall Wiens und Niederösterreichs eigene wirtschaftliche Interessen an der Entwicklung des jeweiligen Standorts haben.

Krisenhilfen für die Luftfahrtbranche, wie sie im Doppelbudget vorgesehen sind, werden in der Regel als Instrument eingesetzt, um kurzfristige wirtschaftliche Belastungen abzufedern, ohne dabei automatisch bestehende Abgabenmodelle zu verändern. Ob und in welcher Form die Flugabgabe künftig angepasst wird, liegt letztlich in der politischen Entscheidungshoheit des Bundes.