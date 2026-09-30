MPreis: CFO Gerhard Gocek tritt nach einem Jahr zurück – Andreas Hämmerle übernimmt interimistisch

Beim Handelsunternehmen MPreis kommt es an der Unternehmensspitze zu einem personellen Wechsel. Der bisherige Chief Financial Officer Gerhard Gocek tritt von seiner Funktion zurück. Das Unternehmen mit Sitz in Völs im Bezirk Innsbruck-Land bestätigte den Schritt am frühen Nachmittag des 30. September 2026. Als Nachfolger steht bereits ein neuer CFO fest.

Rücktritt von Gerhard Gocek und Nachfolge durch Andreas Hämmerle

MPreis verwies in einer Aussendung auf private und familiäre Gründe für den Rücktritt von Gerhard Gocek. Er hatte die Position des Finanzchefs erst 2025 gemeinsam mit Jakob Mölk und Mathias Mölk im Rahmen der Übernahme der Geschäftsführung angetreten. Damit scheidet Gocek nach etwas mehr als einem Jahr wieder aus der Chefetage des Unternehmens aus.

Als Nachfolger soll Andreas Hämmerle ab 1. Oktober die Position des CFO übernehmen. Er bildet künftig gemeinsam mit Jakob Mölk, Mathias Mölk und Ingo Panknin das Führungsteam von MPreis. Hämmerle ist seit 2008 Finanzchef der MTH Retail Group, einem Unternehmen im Non-Food-Segment. Seine Anstellung bei MPreis wird interimistisch geführt und ist zeitlich begrenzt.

Parallel dazu führt MPreis Gespräche mit mehreren potentiellen Partnern. Ein Zeitpunkt für den Abschluss dieser Gespräche steht bislang nicht fest.

MPreis als Handelsunternehmen im Alpenraum

MPreis ist mit Filialen in Tirol, Salzburg, Vorarlberg, Kärnten, Oberösterreich und Südtirol vertreten. Das Unternehmen zählt insgesamt rund 280 Märkte und beschäftigt mehr als 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Damit gehört MPreis zu den größeren Handelsunternehmen im westösterreichischen und alpinen Raum.

Grundsätzlich ist die Position des Finanzchefs oder der Finanzchefin in Handelsunternehmen dieser Größenordnung mit weitreichenden Aufgaben verbunden. Dazu zählen üblicherweise die Steuerung von Investitionen, die Planung von Filialexpansionen sowie die Koordination mit Banken und weiteren Geschäftspartnern. Bei Unternehmen, die wie MPreis über mehrere Bundesländer und Landesgrenzen hinweg tätig sind, kommt der Finanzabteilung zudem eine Rolle bei der Abstimmung unterschiedlicher rechtlicher und steuerlicher Rahmenbedingungen zu.

Wechsel in Führungspositionen werden bei Familienunternehmen wie MPreis in der Regel besonders aufmerksam verfolgt, da sich Eigentümerstrukturen und operative Führung häufig eng miteinander verbinden. Die Übernahme der Geschäftsführung durch Angehörige der Eigentümerfamilie im Jahr 2025 hatte bereits eine solche enge Verknüpfung erkennen lassen.

Gespräche mit potentiellen Partnern

Dass ein Unternehmen wie MPreis Gespräche mit mehreren potentiellen Partnern führt, lässt sich in der Branche grundsätzlich unterschiedlich einordnen. Solche Gespräche können etwa der langfristigen strategischen Ausrichtung, der Erschließung neuer Marktregionen oder der Absicherung von Lieferketten dienen. Welche konkreten Ziele die laufenden Gespräche bei MPreis verfolgen und mit welchen Partnern sie geführt werden, ist bislang nicht näher beschrieben. Auch ein möglicher Abschlusszeitpunkt steht derzeit nicht fest.