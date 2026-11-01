Neue Bearbeitungsgebühr verteuert Pakete aus Drittstaaten ab November 2026

Für Pakete aus Staaten außerhalb der EU und des Europäischen Wirtschaftsraums gilt ab dem 1. November 2026 eine neue Bearbeitungsgebühr. Sie beträgt zwei Euro und wird nicht pro Paket, sondern pro einzelnem Artikel berechnet. Damit verteuert sich der Bezug von Waren aus Drittstaaten erneut, nachdem bereits in den vergangenen Monaten mehrere Änderungen bei Zöllen und Abgaben in Kraft getreten waren.

Neue Gebühr pro Artikel ab November

Die ab 1. November 2026 geltende Bearbeitungsgebühr fällt für Sendungen aus Ländern an, die nicht Teil der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums sind. Entscheidend für die Höhe der Gebühr ist dabei nicht die Anzahl der verschickten Pakete, sondern die Anzahl der enthaltenen Artikel. Enthält eine Sendung mehrere Artikel, fällt die Gebühr von zwei Euro entsprechend mehrfach an.

Diese Regelung reiht sich in eine Abfolge von Änderungen ein, die den Versand von Waren aus Drittstaaten in den vergangenen eineinhalb Jahren spürbar verteuert haben. Bereits seit Juli 2025 ist die bisherige zollfreie Einfuhrgrenze von 150 Euro innerhalb der EU weggefallen. Seitdem wird ein Pauschalzoll von drei Euro je Warenkategorie fällig, wenn Produkte aus Nicht-EU-Staaten importiert werden.

Zusätzlich gilt seit Oktober 2025 in Österreich eine eigene Paketabgabe in Höhe von zwei Euro. Diese Abgabe wird von vielen Versandhändlern nicht selbst getragen, sondern direkt an die Kundinnen und Kunden weitergegeben. Auf die Paketabgabe schlagen die Händler zudem eine Steuer von 40 Cent auf. In Summe erhöht die Paketabgabe die Kosten für jedes betroffene Paket damit um 2,40 Euro.

Mehrere Abgaben wirken zusammen

Mit der neuen Bearbeitungsgebühr, dem Pauschalzoll und der österreichischen Paketabgabe bestehen künftig mehrere separate Kostenfaktoren nebeneinander, die beim Bezug von Waren aus Staaten außerhalb der EU und des Europäischen Wirtschaftsraums anfallen können. Da sich einzelne Abgaben je nach Anzahl der Artikel oder Warenkategorien unterschiedlich zusammensetzen, kann sich die Gesamtbelastung für einzelne Sendungen deutlich unterscheiden.

Grundsätzlich dienen Zollabgaben und vergleichbare Gebühren dazu, Einfuhren aus Drittstaaten zu erfassen und preislich an im Binnenmarkt gehandelte Waren anzugleichen. Bei einer bestehenden Zollfreigrenze blieben geringwertige Sendungen bislang häufig von solchen Abgaben ausgenommen. Mit dem Wegfall einer solchen Freigrenze werden grundsätzlich auch kleinere Bestellungen von zusätzlichen Kosten erfasst, die zuvor nicht anfielen.

Pauschale Gebührenmodelle, wie sie nun in mehreren Bereichen zur Anwendung kommen, sollen die Abwicklung für Zoll- und Versanddienstleister vereinfachen, da keine aufwendige Einzelbewertung jeder Sendung nötig ist. Solche Pauschalen führen jedoch dazu, dass die Kosten unabhängig vom tatsächlichen Warenwert anfallen und bei günstigeren Artikeln prozentual stärker ins Gewicht fallen können.

Weitergabe von Abgaben an Konsumentinnen und Konsumenten

Dass Versandhändler behördliche Abgaben direkt an ihre Kundschaft weiterreichen, ist bei grenzüberschreitenden Sendungen keine Besonderheit. Üblicherweise werden Zölle, Bearbeitungsgebühren oder vergleichbare Kosten in die Versandkosten eingerechnet oder beim Bestellvorgang gesondert ausgewiesen. Dadurch werden Mehrkosten, die durch gesetzliche Vorgaben entstehen, in der Regel unmittelbar an jene Personen weitergegeben, die eine Ware aus einem Drittstaat bestellen.