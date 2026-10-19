Neue Hoffnung für Tiefkühlgemüse-Produktion im Marchfeld – mehrere Investoren zeigen Interesse

Nach der angekündigten Schließung des Ardo-Werks in Groß-Enzersdorf im Bezirk Gänserndorf laufen Gespräche über eine mögliche neue heimische Tiefkühlgemüseproduktion. Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) erklärte am Montag gegenüber Journalisten, dass derzeit unterschiedliche Modelle geprüft würden. Er sprach dabei von „einer Handvoll“ ernst zu nehmender Investoren beziehungsweise Interessenten, wollte jedoch mit Verweis auf vereinbarte Verschwiegenheit keine Namen nennen.

Gespräche am Rande einer Fachkonferenz

Pernkopf äußerte sich im Rahmen einer Konferenz zum Thema „KI in der Landwirtschaft“ in Wieselburg im Bezirk Scheibbs. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) zeigte sich bei derselben Gelegenheit zuversichtlich, dass eine österreichische Lösung für die Tiefkühlgemüseproduktion gefunden werden könne. Auch der Gemüseverarbeiter efko bestätigte, dass Gespräche über mögliche Lösungen geführt werden.

Mehrere Unternehmen haben bereits konkrete Schritte gesetzt. Spar vereinbarte mit Schneider’s Gemüseland in Groß-Enzersdorf, künftig mehr Gemüse dort verarbeiten zu lassen. Agrana wiederum brachte das Areal der ehemaligen Zuckerfabrik in Leopoldsdorf im Bezirk Gänserndorf als möglichen Standort für eine neue Verarbeitungsanlage ins Spiel, will eine solche Anlage jedoch nicht selbst betreiben. Für bestimmte Produkte wie Spinat sind laut den vorliegenden Angaben spezielle Produktionslinien notwendig, was die Suche nach einer passenden Lösung zusätzlich erschwert.

Eine Online-Petition für den Erhalt der Marchfelder Tiefkühlgemüseproduktion verzeichnet mittlerweile rund 100.000 Unterstützerinnen und Unterstützer. Der Selbstversorgungsgrad Österreichs bei Gemüse liegt derzeit bei 57 Prozent.

Hintergrund der Werksschließung

Die belgische Ardo-Gruppe hatte Ende September angekündigt, das Produktions- und Verpackungswerk in Groß-Enzersdorf zu schließen. Als Gründe nannte das Unternehmen unter anderem den Investitionsbedarf sowie die Kostenposition des Standorts. Private Investoren hatten zuvor Interesse an einer Weiterführung des bestehenden Werks gezeigt. Anfang Oktober erklärte Ardo jedoch, man glaube nicht, dass ein neuer Eigentümer den Standort angesichts der notwendigen Investitionen wieder nachhaltig in die Gewinnzone führen könne. Auch ein Unterstützungsangebot von Bund und Land führte zu keinem Umdenken bei Ardo.

Tiefkühlgemüseproduktion als regionaler Wirtschaftsfaktor

Das Marchfeld gilt traditionell als eine der bedeutendsten Gemüseanbauregionen Österreichs. Grundsätzlich hängt die Wirtschaftlichkeit von Verarbeitungsbetrieben in diesem Bereich eng mit der Verfügbarkeit geeigneter Produktionsanlagen, langfristigen Abnahmeverträgen mit Landwirtinnen und Landwirten sowie stabilen Absatzkanälen im Lebensmittelhandel zusammen. Tiefkühlgemüse erfordert dabei spezialisierte technische Ausstattung, da unterschiedliche Gemüsesorten jeweils eigene Verarbeitungsschritte und Produktionslinien benötigen. Bei vergleichbaren Standortschließungen in der Lebensmittelindustrie zeigt sich häufig, dass eine rasche Anschlusslösung von mehreren Faktoren abhängt: der technischen Nachnutzbarkeit bestehender Anlagen, dem Investitionsbedarf für Modernisierungen sowie der Bereitschaft von Handelsunternehmen, langfristige Abnahmemengen zuzusichern.

Der Selbstversorgungsgrad bei Gemüse ist in Österreich schon länger ein wiederkehrendes Thema in der Agrarpolitik. Liegt dieser Wert unter 100 Prozent, bedeutet das, dass ein Teil des heimischen Bedarfs durch Importe gedeckt werden muss. Verarbeitungsbetriebe wie jener in Groß-Enzersdorf spielen in diesem Zusammenhang eine Rolle, da sie regional angebautes Gemüse für den Handel haltbar machen und so die Verbindung zwischen landwirtschaftlicher Produktion und Lebensmittelhandel sicherstellen.

Investitionen in Ausbildung und Forschung

Parallel zu den Gesprächen über die Zukunft der Tiefkühlgemüseproduktion investiert das Land Niederösterreich am Campus Wieselburg in die akademische Ausbildung im Agrarbereich. Dort wird eine Stiftungsprofessur für datenzentrierte Künstliche Intelligenz in der