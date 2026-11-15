Niederösterreich eröffnet Nasslager für 15.000 Festmeter Schadholz im Waldviertel

Der Niederösterreichische Waldverband hat in Thumling bei Martinsberg im Bezirk Zwettl ein neues Nasslager für Schadholz eröffnet. Die Anlage fasst bis zu 15.000 Festmeter Holz, das entspricht nach Angaben des Waldverbands rund 500 Lkw-Ladungen. Die Eröffnung erfolgte im Oktober 2026. Die Investition kostete rund 539.000 Euro, davon wurden etwa 431.000 Euro, also 80 Prozent, aus dem Waldfonds öffentlich gefördert.

Neue Anlage im Waldviertel noch ungenutzt

Das Nasslager in Thumling bei Martinsberg steht im regulären Betrieb derzeit noch leer. Die Bewässerung des Holzes erfolgt über Wasser aus zwei Quellen, das teilweise im Kreislauf wiederverwendet wird. Ziel der Anlage ist es, Schadholz nach größeren Schadensereignissen vor Wertverlust zu schützen. Durch die dauerhafte Bewässerung sollen Austrocknung, Rissbildung und Verfärbungen des gelagerten Holzes verhindert werden, wie der Waldverband erklärt.

Errichtet wurde das Nasslager vom Niederösterreichischen Waldverband, dessen Obmann Franz Fischer ist. Zu den Betroffenen früherer Schadereignisse zählt der im Waldviertel tätige Forstwirt Franz Stöger. Er musste nach eigenen Angaben vor zehn Jahren rund 2.000 Festmeter Fichtenholz wegen Borkenkäferbefalls schlagen.

Starker Rückgang der Schadholzmengen seit 2019

Die Zahlen aus den vergangenen Jahren zeigen ein deutliches Auf und Ab bei der Schadholzmenge in Niederösterreich. Laut Bundesministerium fielen 2019 rund 3,28 Millionen Erntefestmeter Schadholz an. Das entsprach damals fast 62 Prozent des gesamten Holzeinschlags im Bundesland. 2025 waren es nach denselben Angaben nur noch rund 890.000 Erntefestmeter, ein Anteil von etwa 23 Prozent am Gesamteinschlag. Das bedeutet einen Rückgang der Schadholzmenge um rund 73 Prozent gegenüber 2019. Für das laufende Jahr 2026 liegen noch keine offiziellen Jahreszahlen vor.

Schutz vor Wertverlust bei Kalamitäten

Fallen nach Stürmen, Trockenperioden oder Schädlingsbefall große Mengen Schadholz gleichzeitig an, kann der Markt dieses Angebot häufig nicht in kurzer Zeit aufnehmen. Liegt Holz dann über längere Zeit ungeschützt im Freien, drohen Qualitätsverluste durch Austrocknung, Rissbildung und Verfärbungen. Nasslager setzen genau an diesem Punkt an: Durch die ständige Bewässerung wird der natürliche Trocknungsprozess des Holzes verlangsamt, sodass die Qualität über einen längeren Zeitraum erhalten bleibt, ohne dass das Holz sofort verkauft oder verarbeitet werden muss.

Solche Anlagen dienen damit grundsätzlich als Puffer zwischen akutem Schadereignis und regulärem Marktgeschehen. Sie sollen verhindern, dass ein plötzliches Überangebot an Schadholz zu drastischen Preiseinbrüchen führt, und gleichzeitig den Forstbetrieben Zeit verschaffen, das Holz geordnet abzusetzen. In der Forstwirtschaft gilt der Borkenkäfer, insbesondere Arten wie der Buchdrucker oder der Kupferstecher, als einer der bedeutendsten Schadverursacher bei Fichtenbeständen, da sich die Käfer bei günstigen Witterungsbedingungen rasch vermehren können und befallene Bäume oft kurzfristig geschlagen werden müssen.

Forschung zu Holzlogistik an der BOKU Wien

Fragen der Lagerung und Logistik von Schadholz werden auch wissenschaftlich begleitet. Peter Rauch forscht an der Universität für Bodenkultur Wien im Bereich Forstwirtschaft und Holzlogistik. Solche Forschungsarbeiten befassen sich allgemein damit, wie Holzmengen nach Schadereignissen effizient erfasst, transportiert und zwischengelagert werden können, um Wertverluste für die Forstwirtschaft möglichst gering zu halten.