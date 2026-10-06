Niederösterreich setzt auf Vier-Sterne-Ausbau und Gäste aus dem Osten

Niederösterreich hat am Dienstag in St. Pölten eine neue Tourismusstrategie mit dem Titel „2030+“ vorgestellt. Präsentiert wurde das Konzept von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Kernpunkte sind der Ausbau hochwertiger Gästebetten, eine stärkere Ausrichtung auf Gäste aus östlichen Nachbarländern sowie die Digitalisierung touristischer Verwaltungsprozesse.

Mehr Betten im Vier-Sterne-Segment und Fokus auf Nachbarländer

Laut der vorgestellten Strategie sollen in den kommenden vier bis fünf Jahren 500 zusätzliche Gästebetten im Vier-Sterne-Bereich entstehen. Aktuell entfallen von insgesamt 81.650 Gästebetten in Niederösterreich rund 15.750 auf diese Kategorie. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Gästen aus Tschechien, der Slowakei, Polen und Ungarn. Diese vier Länder sorgen derzeit für rund 688.000 Nächtigungen pro Jahr. Bis 2030 soll diese Zahl um 100.000 steigen. Die Landeshauptfrau verwies darauf, dass die Zahl internationaler Gäste in den vergangenen zehn Jahren bereits um rund 20 Prozent zugenommen habe.

Ein weiterer Baustein der Strategie betrifft die Verwaltung touristischer Prozesse. Ab 2028 soll ein Pilotprojekt zur Digitalisierung von Gästemeldung, Taxenabrechnung und Tourismusstatistik starten. Ab 2029 ist die flächendeckende Einführung dieser digitalen Lösungen in Niederösterreich geplant. Zusätzlich wird das Beteiligungsmodell der NÖBEG ausgeweitet: Künftig sollen bis zu 50 Prozent der förderbaren Investitionskosten übernommen werden können, bislang lag diese Grenze bei 30 Prozent. Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich, war bei der Präsentation der Strategie eingebunden.

Aktuelle Nächtigungszahlen unter Bundesschnitt

Die Präsentation der neuen Strategie fällt in eine Phase, in der die Nächtigungszahlen in Niederösterreich rückläufig sind. Von Jänner bis Ende August 2026 verzeichnete das Bundesland einen Rückgang der Nächtigungen um 2,0 Prozent. Österreichweit stand im selben Zeitraum ein Plus von 1,5 Prozent zu Buche. Bereits 2025 waren die Nächtigungszahlen in Niederösterreich leicht gesunken: Mit rund 7,3 Millionen Nächtigungen ergab sich ein Minus von 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch die Zahl der Ankünfte sank 2025 auf rund 3 Millionen, ein Rückgang von 0,4 Prozent.

Differenziert nach Herkunft der Gäste zeigt sich ein uneinheitliches Bild: Bei ausländischen Urlaubern gab es ein Plus, bei inländischen Gästen hingegen ein Minus. Auf Nachfrage hieß es, die Rückgänge seien zu einem wesentlichen Teil auf vorübergehende Schließungen zurückzuführen, die im Zusammenhang mit Investitionen in Qualität und Modernisierung stehen, etwa im Moorbad Harbach. Eine Quantifizierung, welcher Anteil der Rückgänge auf solche Schließungen entfällt, wurde dabei nicht genannt.

Investitionen und touristische Infrastruktur

Grundsätzlich sind vorübergehende Betriebsschließungen im Tourismus kein ungewöhnliches Phänomen, wenn umfassendere Modernisierungs- oder Umbauarbeiten anstehen. Beherbergungs- und Thermenbetriebe stellen in solchen Phasen häufig den laufenden Betrieb zeitweise ein, um bauliche oder technische Erneuerungen durchzuführen. Dies kann sich kurzfristig in den Nächtigungsstatistiken einer Region niederschlagen, auch wenn die Investitionen langfristig auf eine Verbesserung des Angebots abzielen.

Auch Förderinstrumente wie Beteiligungsmodelle von Landesgesellschaften sind in der Tourismuswirtschaft ein gängiges Mittel, um private Investitionen in Beherbergungsbetriebe zu unterstützen. Dabei übernimmt eine öffentliche oder landesnahe Gesellschaft einen Teil der Investitionskosten als Beteiligung, was insbesondere bei größeren Modernisierungs- oder Neubauprojekten die Finanzierung erleichtern soll. Eine Anhebung der förderbaren Kostenanteile wirkt sich dabei unmittelbar auf die Investitionsbereitschaft von Betrieben aus, da ein größerer Teil des unternehmerischen Risikos abgefedert wird.

Die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen wie Gästemeldung, Taxenabrechnung und Tourismusstatistik ist in vielen Regionen ebenfalls ein wiederkehrendes Thema. Solche Systeme sollen üblicherweise den administrativ