Niederösterreich verzeichnet stärksten Nächtigungsrückgang aller Bundesländer – Kur- und Geschäftstourismus brechen ein

Niederösterreich verzeichnet stärksten Rückgang bei Nächtigungszahlen unter allen Bundesländern

In Niederösterreich sind die Nächtigungszahlen im Mai und Juni um 3,3 Prozent zurückgegangen. Damit weist das Bundesland den stärksten Rückgang unter allen österreichischen Bundesländern auf. Österreichweit stiegen die Nächtigungszahlen im selben Zeitraum um 1,5 Prozent.

Laut Niederösterreich Werbung sind vor allem der Geschäfts- und der Gesundheitstourismus rückläufig. Beide Segmente haben in Niederösterreich einen höheren Anteil am Tourismusaufkommen als in anderen Bundesländern.

Kurheime und Gesundheitsvorsorge betroffen

Rund die Hälfte der fehlenden Nächtigungen entfällt auf den Bereich der Kurheime. Dort gab es heuer mehrere Umbauten. Auch bei der aktiven Gesundheitsvorsorge, die als Nachfolgeinstitution der klassischen Kur gilt, wurde eine geringere Nachfrage verzeichnet.

Im Wirtschaftstourismus wird in Gemeinden rund um Wien aufgrund der Konjunktur teilweise eine geringere Nachfrage beobachtet. Zudem schließen kleinere Betriebe ohne Nachfolge.

Zuwächse bei Urlaub am Bauernhof und Privatvermietung

Gegenläufig entwickelten sich die Bereiche Urlaub am Bauernhof sowie die Vermietung von Privatzimmern und Ferienwohnungen. In den ersten fünf Monaten des Jahres 2026 verzeichnete dieses Segment ein Plus von 9,1 Prozent.

Ein Beispiel dafür ist der Bauernhof der Familie Artner in Kleinschönau im Bezirk Zwettl. Dort werden drei Holzfässer für jeweils maximal vier Personen angeboten. Der Betrieb ist in den Sommermonaten vollständig ausgebucht. Betreiber Andreas Artner plant dennoch keinen Ausbau der Übernachtungskapazitäten.

Neue Schwerpunkte geplant

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, setzt verstärkt auf Angebote im Freizeit- und Urlaubstourismus. Niederösterreich soll künftig stärker als Gesundheitsland positioniert werden. Zudem soll das Bundesland verstärkt als Standort für Seminare und Kongresse beworben werden.