Niederösterreicher geben heuer 15 Millionen Euro für Halloween aus

Die Wirtschaftskammer Niederösterreich rechnet heuer mit Gesamtausgaben von rund 15 Millionen Euro für Halloween im Bundesland. Im Durchschnitt lassen sich die Menschen in Niederösterreich das Gruselfest demnach 50 Euro kosten.

Süßigkeiten und Deko führen die Einkaufsliste an

Laut einer Erhebung der KMU Forschung Austria greifen 93 Prozent der Käuferinnen und Käufer zu Süßigkeiten. Damit ist dieser Posten der mit Abstand am häufigsten gekaufte Artikel rund um Halloween. Dekorationsartikel landen bei 42 Prozent der Befragten im Einkaufskorb, Zierkürbisse bei 36 Prozent. Schminke, Make-up, Schmuck und Accessoires kaufen 27 Prozent, Kostüme 24 Prozent der Käuferinnen und Käufer.

Die Erhebung zeigt zudem, wie die Menschen in Niederösterreich zum Brauch des Süßigkeitenverteilens stehen. 38 Prozent der Erwachsenen geben an, auf jeden Fall Süßigkeiten und kleine Geschenke verteilen zu wollen. Weitere 32 Prozent wollen dies wahrscheinlich tun. Dem gegenüber stehen jeweils 15 Prozent, die wahrscheinlich beziehungsweise sicher nichts verteilen werden.

Franz Kirnbauer, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Niederösterreich, wird im Zusammenhang mit den Ausgabezahlen zitiert.

Halloween als Umsatzfaktor im Herbstgeschäft

Halloween hat sich in den vergangenen Jahren im heimischen Einzelhandel als fester Termin im Jahresverlauf etabliert. Grundsätzlich profitieren davon verschiedene Branchen gleichzeitig: Supermärkte und Drogerien setzen verstärkt auf Süßwarenaktionen, während Fachgeschäfte und Saisonstände Kostüme, Masken und Dekorationsartikel anbieten. Auch der Verkauf von Zierkürbissen ist mittlerweile ein eigenes Marktsegment geworden, das saisonal stark nachgefragt wird.

Für den Handel sind solche Anlassfeste wirtschaftlich relevant, weil sie zusätzliche Kaufimpulse in einer Phase des Jahres setzen, in der die Vorweihnachtszeit noch nicht begonnen hat. Umfragen zu Konsumverhalten rund um Halloween werden in Österreich regelmäßig von Marktforschungseinrichtungen durchgeführt, um saisonale Trends im Einzelhandel abzubilden. Solche Erhebungen basieren üblicherweise auf repräsentativen Befragungen von Konsumentinnen und Konsumenten und liefern Anhaltspunkte darüber, welche Produktkategorien im jeweiligen Jahr besonders gefragt sind.

Regionale Bedeutung für den stationären Handel

Für den stationären Handel in Niederösterreich hat das Herbstgeschäft rund um Halloween zusätzliche Bedeutung, da es Kundinnen und Kunden auch außerhalb der klassischen Einkaufszeiten in die Geschäfte lockt. Wirtschaftskammern einzelner Bundesländer veröffentlichen solche Hochrechnungen regelmäßig, um die wirtschaftliche Relevanz saisonaler Anlässe für den regionalen Einzelhandel sichtbar zu machen.