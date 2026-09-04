Niederösterreichs Bäder melden Besucherplus trotz steigender Betriebskosten

Niederösterreichs Bäder blicken auf eine gute Sommersaison zurück. Nach Angaben der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) stiegen die Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr deutlich an. Rund drei Viertel der Betriebe verzeichneten mehr Gäste als in der vorangegangenen Saison.

Harald Gölles, Sprecher der Bäderbetriebe in der WKNÖ, erklärte, der Sommer 2026 habe den Betreibern deutlich besser mitgespielt als im Jahr davor. Hohe Temperaturen und viel Sonnenschein hätten für volle Becken und Liegewiesen gesorgt.

Volle Becken, aber steigende Kosten

Trotz der guten Besucherzahlen bleibt die wirtschaftliche Lage vieler Bäder angespannt. Ein Großteil der Betreiber bezeichnet die Belastung durch Energie-, Personal- und Instandhaltungskosten als stark oder sehr stark. Öffentliche Bäder seien laut WKNÖ kaum kostendeckend zu führen.

Viele Gemeinden kämpfen demnach mit steigenden Energie- und Betriebskosten. Besonders ältere Bäder müssen investieren, etwa in neue Pumpen, die Sanierung von Becken und Duschen oder zusätzlichen Sonnenschutz. Diese Investitionen fallen unabhängig davon an, wie viele Besucherinnen und Besucher eine Saison letztlich verzeichnet.

Eine aktuelle österreichweite Erhebung im Auftrag des Bundesministeriums für Sport zeigt darüber hinaus, dass für einen durchgehenden Ganzjahresbetrieb zu wenige Hallenbäder und Wasserflächen zur Verfügung stehen. Bestehende Hallenbäder sind demnach stark ausgelastet. Vielerorts fehlen Kapazitäten für Kindergärten, Schulen, Schwimmschulen und Vereine.

Zwischen Sommerbetrieb und ganzjähriger Nutzung

Freibäder und Hallenbäder unterliegen grundsätzlich unterschiedlichen wirtschaftlichen Bedingungen. Freibäder sind stark wetterabhängig: An heißen, sonnigen Tagen steigt die Nachfrage rasch an, während Schlechtwetterperioden zu deutlichen Einbußen führen können. Diese Schwankungen erschweren eine verlässliche Planung von Personal, Energieeinsatz und Instandhaltung über die gesamte Saison.

Hallenbäder wiederum sind ganzjährig nutzbar und decken neben dem Freizeitbetrieb auch pädagogische und sportliche Zwecke ab. Sie werden häufig von Schulen, Kindergärten, Schwimmschulen und Vereinen für Unterricht und Training genutzt. Gerade weil diese Einrichtungen unabhängig von Jahreszeit und Witterung betrieben werden, sind ihre Betriebskosten, etwa für Beheizung, Wasseraufbereitung und Personal, in der Regel konstant hoch.

Kommunale Bäder befinden sich dabei grundsätzlich in einem Spannungsfeld: Sie erfüllen einen öffentlichen Auftrag im Bereich Freizeit, Gesundheit und Bildung, sind aber gleichzeitig mit steigenden Kosten für Energie, Wartung und Personal konfrontiert. Eine vollständige Kostendeckung über Eintrittsgelder ist bei solchen Einrichtungen üblicherweise kaum erreichbar, weshalb viele Gemeinden Zuschüsse zum laufenden Betrieb leisten.

Investitionsbedarf entsteht bei älteren Bädern zudem unabhängig von den jährlichen Besucherzahlen. Technische Anlagen wie Pumpen und Filteranlagen haben eine begrenzte Lebensdauer, Becken und Sanitärbereiche müssen in regelmäßigen Abständen saniert werden. Auch bauliche Maßnahmen wie zusätzlicher Sonnenschutz gewinnen bei häufigeren Hitzeperioden an Bedeutung, verursachen aber zusätzliche Ausgaben, die sich nicht kurzfristig amortisieren.

Die Frage ausreichender Wasserflächen betrifft insbesondere den Ganzjahresbetrieb. Fehlen ausreichende Kapazitäten in Hallenbädern, wirkt sich das unmittelbar auf Schulschwimmunterricht, Vereinstraining und Schwimmkurse für Kinder aus. Eine hohe Auslastung bestehender Anlagen kann in solchen Fällen bedeuten, dass Zeitfenster für unterschiedliche Nutzergruppen nur eingeschränkt zur Verfügung stehen.

Für Kommunen ergibt sich daraus ein grundsätzlicher Zielkonflikt zwischen dem Erhalt bestehender Bäderinfrastruktur, notwendigen Investitionen in Sanierung und Modernisierung sowie den begrenzten finanziellen Spielräumen öffentlicher Haushalte. Diese Rahmenbedingungen bestehen unabhängig davon, wie erfolgreich eine einzelne Sommersaison in Bezug auf die Besucherzahlen verläuft.