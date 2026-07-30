Niederösterreichs Bauwirtschaft kämpft mit massivem Auftragseinbruch

Niederösterreichs Bauwirtschaft verzeichnet Auftragsrückgang

Die Auftragslage in der niederösterreichischen Bauwirtschaft entwickelt sich schleppend. Besonders im Neubau geht die Nachfrage zurück, die Produktion im Hochbau sinkt.

Als Belastungsfaktoren gelten steigende Rohstoff- und Energiepreise, hohe Lohnkosten sowie strengere Kreditkonditionen.

Rückgang bei Bewilligungen und Beschäftigung

In Niederösterreich wurden im Vorjahr um 10.000 Wohnungen weniger bewilligt als 2021. Im Vergleich zu 2021 ist die Produktion im Hochbau um 32 Prozent zurückgegangen, die Beschäftigung sank um knapp 14 Prozent.

Bau-Landesinnungsmeister Günther Lehner sagte bei einem Pressegespräch am Donnerstag, ohne eine Trendumkehr bei den Aufträgen seien die Beschäftigtenstände auf Dauer nicht zu halten.

Jochen Flicker, Spartenobmann Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Niederösterreich, verwies auf eine Erhebung, wonach lediglich neun Prozent der Betriebe des niederösterreichischen Gewerbes und Handwerks in den nächsten zwölf Monaten mit steigenden Umsätzen rechnen. Knapp 18 Prozent der Betriebe erwarten Umsatzrückgänge.

Forderungen der Wirtschaftskammer

Die Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) fordert die komplette Nutzung der von der Bundesregierung zur Verfügung gestellten Wohnbaumilliarde. Zudem spricht sich die WKNÖ dafür aus, bei öffentlichen Aufträgen künftig keine Fix-Preise mehr zu vereinbaren.

Im Gespräch mit „NÖ heute“-Moderatorin Nadja Mader sagte Lehner, die Kreditvergaberichtlinien der Finanzmarktaufsicht (FMA) gehörten dringend gelockert. Häuslbauern empfahl er, angesichts aktuell niedriger Preise den Schritt zum Bauen zu wagen.

Anfang März trat eine Reform der Bauordnung in Kraft, die für weniger Bürokratie und mehr Flexibilität sorgen soll.