Eine aktuelle Studie beleuchtet den Erdgas- und Strombedarf der niederösterreichischen Industrie mit Blick auf das Jahr 2040. Erstellt wurde die Untersuchung vom Beratungsunternehmen Compass Lexecon im Auftrag der Industriellenvereinigung Niederösterreich und des Energieversorgers EVN. Grundlage der Studie ist eine Befragung von 21 Industrieunternehmen in Niederösterreich, die im Zeitraum von Jänner bis September 2026 durchgeführt wurde. Präsentiert wurde die Studie am Mittwoch im Haus der Industrie in Wien.

Daten zum aktuellen Energieverbrauch

Der jährliche Stromverbrauch in Niederösterreich lag 2024 bei fünf Terawattstunden. Der Erdgasverbrauch des Bundeslandes betrug im selben Jahr 5,8 Terawattstunden. Diese Zahlen bilden den Ausgangspunkt der Studie, die sich mit der Entwicklung des Energiebedarfs der Industrie bis zum Jahr 2040 befasst.

Im Zusammenhang mit der Energieinfrastruktur des Bundeslandes wurden in der Studie auch Angaben zum Bestand an Anlagen für erneuerbare Energien sowie zu elektrischen Verbrauchseinrichtungen genannt. Demnach sind in Niederösterreich aktuell 160.000 Photovoltaikanlagen sowie 830 Windkraftanlagen in Betrieb. Zusätzlich sind 110.000 Wärmepumpen, 64.000 Elektroautos und mehr als 40.000 Batteriespeicher an das Stromnetz angeschlossen.

Beteiligte an der Studienerstellung

Als Studienautor wird Anton Burger genannt. Von Seiten der Auftraggeber traten bei der Präsentation der Präsident der Industriellenvereinigung Niederösterreich, Kari Ochsner, sowie der EVN-Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz auf. Die Studie ordnet den künftigen Energiebedarf der Industrie in den Kontext der österreichischen und europäischen Klimaziele ein: Österreich hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2040 klimaneutral zu werden, während die Europäische Union Klimaneutralität bis 2050 anstrebt.

Energiewende und Industrieplanung

Grundsätzlich stehen energieintensive Industriebetriebe bei der Umstellung auf klimaneutrale Produktionsprozesse vor der Aufgabe, ihren Bedarf an Erdgas schrittweise zu reduzieren und durch andere Energieträger zu ersetzen. Erdgas wird in vielen industriellen Prozessen nicht nur zur Stromerzeugung, sondern auch unmittelbar als Prozesswärme eingesetzt, etwa bei der Herstellung von Baustoffen, in der Metallverarbeitung oder in der chemischen Industrie. Eine Umstellung auf Strom aus erneuerbaren Quellen erfordert daher häufig nicht nur neue Energiequellen, sondern auch technische Anpassungen an bestehenden Anlagen.

Für Unternehmen bedeutet eine solche Transformation üblicherweise langfristige Investitionsentscheidungen, da industrielle Anlagen oft über Jahrzehnte betrieben werden. Planungssicherheit bei der Verfügbarkeit und den Kosten von Strom und alternativen Energieträgern spielt dabei grundsätzlich eine zentrale Rolle. Der Ausbau von Photovoltaik- und Windkraftkapazitäten sowie von Speichertechnologien wie Batteriespeichern gilt dabei allgemein als wesentlicher Baustein, um schwankende Erzeugung aus erneuerbaren Quellen besser mit dem tatsächlichen Verbrauch in Einklang zu bringen.

Netzinfrastruktur als Voraussetzung

Der Zubau von Wärmepumpen, Elektrofahrzeugen und dezentralen Speichern verändert grundsätzlich auch die Anforderungen an bestehende Stromnetze. Mit zunehmender Anzahl dieser Anlagen steigt üblicherweise der Bedarf an Netzkapazität sowie an intelligenter Steuerung von Erzeugung und Verbrauch, um Lastspitzen auszugleichen. Für Energieversorger und Netzbetreiber ergibt sich daraus die Aufgabe, Infrastruktur und Verteilnetze kontinuierlich an die wachsende Zahl dezentraler Erzeugungs- und Verbrauchseinheiten anzupassen.