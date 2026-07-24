Niedrigwasser auf der Donau zwingt Schiffe zur Reduktion der Ladung

Niedrigwasser auf der Donau beeinträchtigt Schifffahrt

Die Donau weist derzeit niedrige Wasserstände auf, die meist etwas unter dem sogenannten Regulierungsniederwasser liegen. Dieser Wert gilt als relevanter Schwellenwert für Niedrigwasser in der Schifffahrt.

Als Ursachen gelten ausbleibende Niederschläge sowie ein zu mildes Frühjahr. Auch ein außergewöhnlich warmer Juni sowie die aktuell hohen Temperaturen wirken sich auf die Wasserstände aus.

Auswirkungen auf den Schiffsverkehr

Eine behördliche Sperre der Donau für die Schifffahrt besteht nicht. Die Verantwortung für die Fahrt liegt bei den Schiffsführern und den jeweiligen Reedereien. Güterschiffe werden derzeit zum Teil weniger beladen.

Auch im Passagierverkehr zeigen sich Auswirkungen: Die Donaurundfahrt der DDSG Blue Danube wird derzeit nur auf einem Teil der üblichen Strecke angeboten.