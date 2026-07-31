Niedrigwasser drosselt Stromproduktion im Kraftwerk Freudenau um 30 Prozent

Niedrigwasser der Donau mindert Stromproduktion im Kraftwerk Freudenau

Das Kraftwerk Freudenau in Wien erzeugt derzeit rund 30 Prozent weniger Strom als üblich. Das entspricht in etwa dem Stromverbrauch von 70.000 Haushalten.

Grund für die geringere Produktion ist ein niedriger Wasserstand der Donau. Der Pegel an der Messstelle Korneuburg sinkt seit Wochen und liegt mittlerweile unter den Werten, die sonst in der regenärmeren Winterzeit üblich sind.

Verbund sieht Stromversorgung nicht gefährdet

Verbund-Sprecher Florian Seidl erklärte, man müsse sich wegen der geringeren Produktion keine Sorgen um die Stromversorgung machen. Laut Seidl bleibt die Niederschlagsmenge über das Jahr gesehen gleich, allerdings falle im Winter inzwischen mehr Regen als Schnee.

Eine Anpassung der Wasserkraftwerke, damit diese auch bei Niedrigwasser dieselbe Strommenge erzeugen könnten, sei laut Verbund nicht möglich.

Erinnerung an Hochwasser im Vorjahr

Im September 2024 hatte umgekehrt ein Hochwasser dazu geführt, dass die Stromerzeugung im Kraftwerk Freudenau vollständig eingestellt werden musste.