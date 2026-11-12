NÖ-Unternehmen könnten Produktivität um 22 Prozent steigern – bei besserer Verkehrsanbindung

Niederösterreichs Unternehmen könnten ihre Produktivität im Schnitt um 22,3 Prozent steigern, wenn die Verkehrsanbindung optimal wäre. Das ist ein zentrales Ergebnis des Infrastrukturreports des Landes Niederösterreich, der am Donnerstag erstmals in St. Pölten präsentiert wurde. Studienautor David Ungar-Klein stellte die Erhebung gemeinsam mit dem für Verkehr zuständigen Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) vor.

Konkrete Straßenprojekte im Fokus der Befragung

Für den Report wurden niederösterreichische Unternehmerinnen und Unternehmer befragt und konnten dabei jene Straßenprojekte benennen, die ihnen aus betrieblicher Sicht besonders wichtig sind. Genannt wurden der Autobahnring um Wien mit der Untertunnelung der Lobau, der Lückenschluss der Autobahn zwischen Wien und Brünn, die Traisental-Schnellstraße (S34), die Marchfeld-Schnellstraße (S8) sowie die Umfahrung der Flughafen-Region (B260).

Einige dieser Projekte wurden aus budgetären Gründen verschoben, bei anderen laufen derzeit noch Umweltverträglichkeitsprüfungen. Besonders deutlich wird die Problematik am Beispiel der Marchfeld-Schnellstraße: Für dieses Vorhaben wurde bereits vor sieben Jahren die erste UVP-Genehmigung erteilt, das Verfahren läuft seither weiter. Landbauer kritisierte in diesem Zusammenhang, dass UVP-Verfahren vereinfacht werden müssten, und nannte als Ziel eine Verfahrensdauer von „einigen Monaten“. Laut Report wünschen sich 81 Prozent der befragten Unternehmer raschere UVP-Verfahren bei Straßenprojekten.

Forderungen zum Ausbau der Schienenstrecken

Neben dem Straßennetz nahmen die befragten Wirtschaftsvertreter auch den Schienenverkehr in den Blick. Gefordert werden der Streckenausbau der Nordbahn von Wien-Süßenbrunn bis zur Staatsgrenze, der Ausbau der Nordwestbahn zwischen Stockerau und Retz, der Neubau der Flughafenspange zwischen Schwechat und Bruck an der Leitha sowie der Ausbau der Südbahn und der Franz-Josefs-Bahn. 89 Prozent der befragten Manager sprachen sich für eine rasche Erweiterung der Schienennetze aus.

Eine Kostenaufstellung zu den genannten Straßen- und Schienenprojekten enthält der Report nicht. Landbauer sieht in der Finanzierungsfrage den Bund in der Pflicht.

Methodik der Erhebung

Der Infrastrukturreport basiert auf der Methodik der Initiative Future Business Austria (FBA) und wurde von Sebastian Kummer, Vorstand des Instituts für Transportwirtschaft und Logistik an der Wirtschaftsuniversität Wien, wissenschaftlich begleitet. Für die Erhebung wurden im Rahmen einer Managererhebung heimische Betriebe mit über 100 Mitarbeitern befragt. Ergänzend dazu flossen eine Status-Analyse auf Basis statistischer Daten sowie qualitative Experteninterviews in die Untersuchung ein.

Umweltverträglichkeitsprüfungen als wiederkehrendes Thema bei Großprojekten

Umweltverträglichkeitsprüfungen sind bei größeren Verkehrsinfrastrukturvorhaben in Österreich grundsätzlich vorgeschrieben, sobald bestimmte Schwellenwerte etwa bei Streckenlänge oder Verkehrsaufkommen erreicht werden. Ziel solcher Verfahren ist es, mögliche Auswirkungen eines Projekts auf Umwelt, Anrainerinnen und Anrainer sowie Natur- und Landschaftsschutz systematisch zu prüfen, bevor eine Genehmigung erteilt wird. In die Verfahren fließen in der Regel Gutachten verschiedener Fachbereiche ein, zudem haben Bürgerinitiativen und Umweltorganisationen üblicherweise die Möglichkeit, sich mit Einwendungen zu beteiligen.

Bei größeren Infrastrukturvorhaben führt dieses mehrstufige Prüfsystem häufig zu mehrjährigen Verfahrensdauern, da neben der eigentlichen Prüfung auch Beschwerdemöglichkeiten vor Gerichten bestehen, die zusätzliche Zeit in Anspruch nehmen können. Aus Sicht von Infrastrukturprojektträgern führt dies regelmäßig zu einem Spannungsfeld zwischen dem Anspruch auf sorgfältige Prüfung und dem Wunsch von Wirtschaft und Verwaltung nach zügiger Umsetzung geplanter Bau- oder Ausbauvorhaben.