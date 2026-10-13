NÖN reduziert Lokalausgaben von 28 auf 22 und erscheint künftig am Donnerstag statt am Mittwoch

Die „Niederösterreichischen Nachrichten“ (NÖN) stellen ihr Erscheinungsbild neu auf. Die Zahl der Print-Lokalausgaben sinkt von 28 auf 22, zugleich erscheint die Wochenzeitung künftig am Donnerstag statt wie bisher am Mittwoch. Parallel dazu ist am Dienstag eine erneuerte Webseite online gegangen. Die Ankündigung der Umstrukturierung erfolgte laut einer Aussendung ebenfalls am Dienstag.

Neue Zuschnitte der Lokalausgaben

Mehrere bisher eigenständige Lokalausgaben werden künftig zusammengelegt. Die Ausgaben für Haag und St. Valentin gehen in der NÖN Amstetten auf. Unter dem Dach der NÖN Baden werden künftig Mödling, Schwechat und Bruck an der Leitha geführt. Die bisherigen Ausgaben für Neulengbach und Purkersdorf firmieren gemeinsam als NÖN Wienerwald. Nach Angaben des Unternehmens kommt es durch die Umstrukturierung zu keinem Stellenabbau in den Redaktionen.

Mit dem neuen Erscheinungstag reagiert der Verlag nach eigenen Angaben auf ein verändertes Leseverhalten. Die gedruckte Ausgabe soll künftig stärker auf Hintergründe setzen. Dazu zählen Reportagen, Porträts und Interviews, die engagierte Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher in den Mittelpunkt stellen. Zusätzliche Analysen und Einordnungen sollen die Hintergrundberichterstattung ergänzen. Als neue inhaltliche Schwerpunkte nennt die NÖN zudem Kulinarik, Reise und Freizeit. Insgesamt soll die Printausgabe stärker an den Lebens- und Pendlerregionen der Leserinnen und Leser ausgerichtet werden.

Geschäftsführer Gert Bergmann erklärte, die Menschen informierten sich heute anders als noch vor wenigen Jahren. Grundlage für die Neuausrichtung war laut NÖN ein Zukunftsprozess, in dessen Rahmen gemeinsam mit Leserinnen und Lesern sowie rund 100 Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern die Erwartungen an modernen regionalen Qualitätsjournalismus analysiert wurden. Zu den digitalen Kennzahlen des Unternehmens gehören nach eigenen Angaben 147.000 Follower in sozialen Medien, 34,2 Millionen monatliche Aufrufe sowie 458.000 Interaktionen.

Strukturwandel bei Regionalzeitungen

Regionale Medienhäuser stehen seit Jahren vor der Aufgabe, gedruckte Produkte und digitale Angebote stärker aufeinander abzustimmen. Während tagesaktuelle Nachrichten zunehmend über Webseiten und soziale Netzwerke verbreitet werden, verschiebt sich der Charakter vieler Printausgaben hin zu vertiefender Berichterstattung mit größerem zeitlichen Abstand zum eigentlichen Ereignis. Üblicherweise verbinden Verlage solche inhaltlichen Anpassungen mit organisatorischen Veränderungen, etwa der Zusammenlegung kleinerer Lokalredaktionen zu größeren regionalen Einheiten.

Bei vergleichbaren Umstrukturierungen spielt auch der Erscheinungstag eine Rolle. Ein späterer Wochentag kann es ermöglichen, aktuelle Entwicklungen aus der ersten Wochenhälfte noch in die gedruckte Ausgabe einzuarbeiten, bevor diese in den Druck geht. Gleichzeitig bleibt die Webseite für tagesaktuelle Meldungen zuständig, während das gedruckte Produkt stärker auf Einordnung, Analyse und persönliche Geschichten aus der Region setzt. Diese Aufgabenteilung zwischen Print und Online gilt in der Medienbranche allgemein als eine Reaktion auf veränderte Mediennutzungsgewohnheiten, insbesondere auf eine gestiegene Nutzung mobiler Endgeräte und sozialer Plattformen für schnelle Informationen.

Auch die Zusammenlegung einzelner Lokalausgaben zu größeren regionalen Einheiten ist ein Vorgang, der in der Branche wiederholt zu beobachten ist. Dabei sollen redaktionelle Ressourcen gebündelt werden, ohne die journalistische Abdeckung einzelner Gemeinden grundsätzlich aufzugeben. Entscheidend ist in solchen Fällen häufig, wie Lokalberichterstattung innerhalb der neu zusammengefassten Ausgaben organisiert wird, etwa durch eigene Seiten oder Rubriken für die einzelnen bisherigen Teilregionen.