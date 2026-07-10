Novartis verkauft Kundler Standortgelände an deutsche INNEXIS-Gruppe

Novartis verkauft Standortgelände in Kundl an deutsche INNEXIS-Gruppe

Der Pharmakonzern Novartis veräußert sein Unternehmensgelände im österreichischen Kundl an die deutsche INNEXIS-Unternehmensgruppe. Der Kaufvertrag wurde am Mittwoch unterzeichnet. Die tatsächliche Übergabe ist zum Jahreswechsel geplant.

Novartis Österreich will den Betrieb am Standort als Nutzer wie bisher weiterführen. Forschungs- und Produktionsanlagen verbleiben im Eigentum von Novartis.

Gelände mit rund 100 Gebäuden

Das Gelände in Kundl umfasst eine Fläche von 264.000 Quadratmetern mit gut 100 Gebäuden und Gebäudeanteilen. Derzeit sind dort rund 850 der insgesamt etwa 3.300 Mitarbeitenden beschäftigt, die Novartis nach eigenen Angaben in Österreich beschäftigt.

Im Zuge der Transaktion sollen voraussichtlich rund 30 Mitarbeitende, die derzeit in Industriepark-Management-Funktionen tätig sind, zu INNEXIS wechseln. Angaben zum Kaufpreis machte Novartis nicht.

Käufer mit Erfahrung in ähnlichen Standorten

INNEXIS hat seinen Hauptsitz im deutschen Marburg und beschäftigt 850 eigene Mitarbeitende. Das Unternehmen verwaltet bereits ähnliche Einrichtungen in Marburg, Jena sowie in Orth an der Donau.