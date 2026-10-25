Nur zwei Vorarlberger Unternehmen sind an der Börse – und beide kämpfen mit Kursverlusten

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In Vorarlberg gibt es zahlreiche international erfolgreiche Unternehmen, doch an der Börse notiert sind nur zwei davon: Wolford und Zumtobel. Der Dornbirner Wäschehersteller brachte 1995 seine „Lady-Aktie“ an die Wiener Börse, der Leuchtenhersteller Zumtobel folgte 2006 mit einem eigenen Börsengang. Viele andere große Betriebe im Land bleiben dagegen in Familien- oder Stiftungsbesitz.

Zwei Börsenwerte mit schwieriger Kursentwicklung

Für beide Vorarlberger Börsenunternehmen fiel die Kursentwicklung der vergangenen fünf Jahre deutlich negativ aus. Die Wolford-Aktie verlor in diesem Zeitraum rund 71 Prozent an Wert, die Zumtobel-Aktie rund 54 Prozent. Wolford kämpft seit Jahren mit rückläufigen Umsätzen und hohen Verlusten. Im ersten Halbjahr 2026 konnte das Unternehmen den operativen Verlust immerhin verringern.

Bei Zumtobel belasten die schwache Konjunktur in der Bau- und Industriebranche sowie deutlich gesunkene Gewinne das Geschäft. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 schrieb der Leuchtenhersteller allerdings wieder einen Gewinn.

Rückzug der vkw und teure Nachwirkungen

Dass ein Börsengang auch rückgängig gemacht werden kann, zeigt der Fall der damaligen Vorarlberger Kraftwerke (vkw). Das Unternehmen zog sich 2013 von der Börse zurück. In der Folge kam es zu einem jahrelangen Rechtsstreit um die Abfindung der Kleinaktionäre. Am Ende musste illwerke vkw rund 10,5 Millionen Euro nachzahlen, zuzüglich Zinsen und Verfahrenskosten.

Kosten und Folgen eines Börsengangs

Ein Börsengang kann Unternehmen grundsätzlich den Zugang zu frischem Kapital erleichtern. Mit der Ausgabe neuer Aktien kommen jedoch auch weitere Eigentümer ins Unternehmen, wodurch sich die bisherigen Beteiligungsverhältnisse verändern können.

Martin Hebertinger, Wirtschaftswissenschaftler an der FH Vorarlberg, beziffert die einmaligen Kosten eines Börsengangs bei einem Aktienvolumen von 100 Millionen Euro auf rund zehn Millionen Euro. Dazu zählen unter anderem Honorare für Rechtsanwälte und Investmentbanken sowie Präsentationen für potenzielle Investoren. Die laufenden Kosten nach einem Börsengang schätzt Hebertinger in diesem Beispiel auf jährlich ein bis zwei Millionen Euro. Darin enthalten sind die Betreuung der Anleger, die Organisation von Hauptversammlungen sowie die laufende Kommunikation mit dem Kapitalmarkt.

Warum börsennotierte Unternehmen in Vorarlberg die Ausnahme bleiben

Grundsätzlich verbindet ein Börsengang den Vorteil des leichteren Kapitalzugangs mit erheblichem organisatorischem und finanziellem Aufwand. Unternehmen müssen nicht nur die Kosten der Erstnotierung tragen, sondern sich dauerhaft auf Transparenzpflichten, regelmäßige Berichterstattung und den Dialog mit Investoren einstellen. Für viele größere Betriebe in Familien- oder Stiftungshand kann dieser Aufwand ein Grund sein, auf eine Börsennotierung zu verzichten und stattdessen auf andere Formen der Finanzierung zu setzen, etwa auf Bankkredite oder die Einbindung einzelner Investoren ohne Börsenhandel.

Aus heutiger Sicht kann sich Hebertinger nicht vorstellen, dass in den kommenden Jahren deutlich mehr Vorarlberger Unternehmen den Schritt an die Börse wagen. Die bestehende Konstellation mit nur zwei börsennotierten Unternehmen im Land dürfte damit vorerst bestehen bleiben.

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