Oberösterreich: Firmengründungen sinken, Betriebsübernahmen steigen stark

Weniger Firmengründungen in Oberösterreich, mehr Betriebsübernahmen

In Oberösterreich sind im ersten Halbjahr 2026 fast 3.700 Unternehmen gegründet worden. Das sind weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie die Wirtschaftskammer Oberösterreich am Montag mitteilte.

Gleichzeitig wurden fast 400 Betriebe übernommen. Die Zahl der Betriebsübernahmen stieg damit um mehr als 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Nachfolge als Thema für viele Betriebe

Die Wirtschaftskammer bietet Unternehmen Begleitung bei Betriebsübernahmen an. Eine von Creditreform und einem Beratungsunternehmen durchgeführte Studie geht davon aus, dass bis 2030 knapp jede zweite kleine oder mittelständische Firma eine Nachfolgelösung benötigen wird.

Die meisten Neugründungen im Gewerbe

Die meisten Neugründungen entfielen im ersten Halbjahr 2026 auf die Bereiche Gewerbe und Handwerk. Kammerpräsidentin Doris Hummer sprach von einem „positiven Gründungsklima“ in Oberösterreich.