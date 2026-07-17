Oberösterreich knackt Neun-Millionen-Marke bei Nächtigungen

Tourismus in Oberösterreich: Nächtigungszahlen auf Rekordhoch

Der Tourismus in Oberösterreich verzeichnet einen deutlichen Aufwärtstrend. Von gut sieben Millionen Nächtigungen im Jahr 2015 stieg die Zahl bis 2025 auf fast neun Millionen an.

Auch zu Beginn der Sommersaison 2026 setzt sich diese Entwicklung fort: In den ersten Wochen der Sommerferien verzeichneten Hotels im Salzkammergut ein Drittel mehr Nächtigungen als im Vorjahreszeitraum.

Inländische Gäste stellen größte Gruppe

Im Jahr 2025 stammten fast fünf Millionen Gäste aus Österreich selbst. Damit bilden inländische Reisende die größte Besuchergruppe. Aus Deutschland kamen 1,9 Millionen Gäste, aus Tschechien mehr als 360.000.

Osteuropäische Gäste gewinnen an Bedeutung

Besonders stark gewachsen ist die Zahl der Gäste aus Osteuropa: Die Nächtigungen dieser Gruppe haben sich verdoppelt. Anna Burton vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung war zu diesem Thema in der Sendung Oberösterreich heute zu Gast.