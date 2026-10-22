Oberösterreich vergibt Landespreis für Innovation an 33 Projekte aus Wirtschaft und Forschung

Oberösterreich hat am Mittwochabend zum 33. Mal den Landespreis für Innovation vergeben. Die Verleihung fand im ORF-Landesstudio Oberösterreich in Linz statt. Insgesamt waren 61 Projekte eingereicht worden, davon 33 von kleinen und mittleren Unternehmen, 20 von Großunternehmen und acht von Forschungseinrichtungen. Eine Fachjury unter dem Vorsitz von JKU-Rektor Stefan Koch bewertete die Einreichungen. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) führte in die Preisverleihung ein.

Die Gewinner in den drei Kategorien

In der Kategorie der Forschungseinrichtungen setzte sich das Kompetenzzentrum Holz in Linz durch. Es entwickelte ein Verfahren zur Herstellung von Hochleistungskeramik aus Holz. Den zweiten Platz in dieser Kategorie belegte die Johannes Kepler Universität Linz, die an einer Technologie mit verschränktem Quantenlicht forscht.

Bei den kleinen und mittleren Unternehmen ging der erste Platz an die REPLOID Group AG aus Wels. Das Unternehmen hat automatisierte Anlagen entwickelt, in denen Insektenlarven organische Reststoffe verwerten. Dabei entstehen Proteine, Fette und Dünger. Platz zwei in dieser Kategorie erreichte das Linzer Unternehmen iono FlexCo, das menschenähnliche Roboter für die Zusammenarbeit mit Menschen in Industriebetrieben entwickelt.

In der Kategorie der Großunternehmen gewann die Miba AG mit der sogenannten „Zero Emission Brake“, einer Bremstechnologie zur Verringerung von Bremsstaub. Den zweiten Platz belegte GE HealthCare Austria aus dem Bezirk Vöcklabruck mit einer neuen Technologie für verbesserte Ultraschalluntersuchungen in der Schwangerschaft.

Nominierungen für Staats- und Sonderpreise

Die drei prämierten Großunternehmen Miba, GE HealthCare Austria und Bosch wurden für den Staatspreis Innovation 2027 nominiert. Bosch erhielt zusätzlich eine Nominierung für den Sonderpreis VERENA im Bereich Energieinnovation. Für den Sonderpreis ECONOVIUS, der sich an kleine und mittlere Unternehmen richtet, wurde M-A-S Maschinen- und Anlagenbau Schulz nominiert.

Einordnung eines etablierten Wirtschaftspreises

Der Landespreis für Innovation zählt zu den etablierten Auszeichnungen im oberösterreichischen Wirtschafts- und Forschungsbereich. Grundsätzlich dienen solche Landespreise dazu, technologische Entwicklungen aus unterschiedlichen Unternehmensgrößen sichtbar zu machen, von kleineren Betrieben bis zu internationalen Konzernen. Üblicherweise bewertet eine unabhängige Fachjury die eingereichten Projekte nach Kriterien wie technischer Neuheit, wirtschaftlichem Potenzial und praktischer Umsetzbarkeit.

Die Einteilung in die Kategorien kleine und mittlere Unternehmen, Großunternehmen sowie Forschungseinrichtungen ist bei vergleichbaren Innovationspreisen auf Landes- und Bundesebene gängige Praxis. Sie soll sicherstellen, dass Projekte mit unterschiedlichen Ressourcen und Rahmenbedingungen fair miteinander verglichen werden. Eine Nominierung für einen bundesweiten Staatspreis, wie sie bei den Großunternehmen dieses Jahr erfolgte, ist bei Landesinnovationspreisen ein häufiger nächster Schritt, da viele Bundesländer ihre jeweils besten Projekte für überregionale Auszeichnungen vorschlagen.

Auch die in diesem Jahr prämierten Themenfelder spiegeln breitere technologische Entwicklungen wider. Verfahren zur stofflichen Nutzung von Reststoffen, etwa durch Insektenlarven, gehören ebenso zu aktuellen Forschungsschwerpunkten wie die Weiterentwicklung von Bremstechnologien zur Reduktion von Feinstaub oder der Einsatz von Robotik in der industriellen Fertigung. Medizintechnische Innovationen im Bereich der Bildgebung, wie sie bei Ultraschallverfahren zum Tragen kommen, zählen ebenfalls zu den Bereichen, in denen in den vergangenen Jahren verstärkt an Verbesserungen gearbeitet wird.