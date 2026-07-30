ÖBB erneuern Verbindungsbahn in Wien – 18 Kleingärten müssen weichen

ÖBB bereiten Erneuerung der Verbindungsbahn in Wien vor

Die ÖBB beginnen im September 2026 mit den Bauarbeiten zur Erneuerung der Verbindungsbahn in Wien. Bereits in den kommenden Wochen wird die dafür notwendige Baustelle eingerichtet.

Für die Baustelleneinrichtung müssen 18 Kleingärten zwischen Hietzinger Hauptstraße und Auhofstraße geräumt werden. Die Flächen befinden sich auf Grund der ÖBB, die Pächter müssen ihre Gärten bis zum 31. Juli 2026 zurückgeben.

Genehmigtes Verfahren

Laut ÖBB wurde die Nutzung der Flächen im Rahmen des UVP-Verfahrens dargestellt und genehmigt. Bei der Nutzung würden strenge ökologische Auflagen eingehalten. Die Baustelle soll im August 2026 eingerichtet werden, die eigentlichen Bauarbeiten starten ab 7. September 2026.

Bereits im März 2026 hatten die ÖBB erste Vorbereitungsmaßnahmen getroffen und Bewuchs entlang der Strecke entfernt.

Streckensperre und Ersatzverkehr

Die Strecke ist für die Bauarbeiten bis Ende 2027 gesperrt. Die ÖBB haben für diesen Zeitraum ein Busersatzangebot eingerichtet, mit Haltestellen in Wien-Meidling, Wien-Speising, an der Hietzinger Hauptstraße sowie in Wien-Hütteldorf. Mit Schulbeginn wird der Schienenersatzverkehr verdichtet: Montag bis Freitag zwischen 5.30 Uhr und 20.00 Uhr soll ein 15-Minuten-Takt gelten.

Zeitplan der Bauabschnitte

Die Erneuerung der Verbindungsbahn erfolgt in mehreren Abschnitten. Der nördliche Abschnitt bei der Hietzinger Hauptstraße soll bis 2030 abgeschlossen sein, der mittlere Abschnitt bei Speising bis 2032. Der südliche Abschnitt bei der Stranzenbergbrücke soll bis 2036 fertiggestellt werden.