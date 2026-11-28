Die ÖBB planen offenbar eine Zusammenlegung des Regionalmanagements von Kärnten und der Steiermark. Darauf wurden Kärntens Mobilitätsreferent Sebastian Schuschnig (ÖVP) und der scheidende Kärntner ÖBB-Regionalmanager Reinhard Wallner am Freitag bei einer Fahrplanpräsentation angesprochen. Nähere Informationen zu den Plänen wollen die ÖBB nach eigenen Angaben in den kommenden Wochen bekannt geben.

Kritik an möglicher Strukturänderung

Schuschnig äußerte sich zu den bekanntgewordenen Überlegungen skeptisch. Er erklärte, die Zusammenarbeit werde erfahrungsgemäß nicht besser, wenn nicht mehr jemand in der gewohnten Qualität von Wallner für diese Aufgabe zur Verfügung stehe. Die Pläne bezeichnete der Mobilitätsreferent als „Schritt in die falsche Richtung“.

Schuschnig verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass Kärnten in den vergangenen Jahren gezeigt habe, stark auf den öffentlichen Verkehr zu setzen. Das Bundesland arbeite zudem vertrauensvoll mit den Verkehrsunternehmen zusammen, so der Mobilitätsreferent weiter. Wallner selbst wurde bei der Fahrplanpräsentation als scheidender Kärntner ÖBB-Regionalmanager genannt, konkrete Angaben zu den Hintergründen seines Ausscheidens oder zum geplanten weiteren Vorgehen der ÖBB lagen zum Zeitpunkt der Präsentation nicht vor.

Regionalmanagement als Schnittstelle zwischen Bahn und Ländern

Regionalmanagerinnen und Regionalmanager der ÖBB fungieren grundsätzlich als zentrale Ansprechpersonen zwischen dem Bahnkonzern und den jeweiligen Bundesländern. Üblicherweise koordinieren sie Fragen des Regionalverkehrs, etwa zu Fahrplänen, Anschlussverbindungen oder der Abstimmung mit den Verkehrsverbünden der Länder. Diese Funktion dient in der Praxis vielfach dazu, landesspezifische Anliegen direkt in die Planungen der ÖBB einzubringen, ohne jeweils den Weg über zentrale Konzernstrukturen gehen zu müssen.

Bei vergleichbaren Reorganisationen in Unternehmen mit föderaler Struktur stellt sich häufig die Frage, wie regionale Ansprechpartner trotz größerer Zuständigkeitsbereiche erreichbar und entscheidungsfähig bleiben. Zusammenlegungen von Zuständigkeiten über Bundesländergrenzen hinweg werden in solchen Fällen teils mit Effizienzgewinnen begründet, bergen aus Sicht von Landesvertretungen aber auch das Risiko, dass einzelne Anliegen einzelner Länder im Tagesgeschäft an Gewicht verlieren. Ob und in welcher Form sich eine solche Entwicklung im konkreten Fall des Kärntner und steirischen Regionalmanagements zeigen wird, ist derzeit nicht bekannt.

Öffentlicher Verkehr als Thema der Landespolitik

Der öffentliche Verkehr ist in Bundesländern mit ausgedehntem ländlichem Raum regelmäßig ein zentrales verkehrspolitisches Thema. Landesregierungen verhandeln dabei üblicherweise mit Bahn- und Busunternehmen über Taktungen, Streckenangebote und Anschlussverbindungen, um eine flächendeckende Mobilität sicherzustellen. Eine verlässliche Zusammenarbeit mit festen Ansprechstellen auf Unternehmensseite gilt dabei grundsätzlich als Voraussetzung dafür, dass länderspezifische Anliegen zeitnah bearbeitet werden können.

Fahrplanpräsentationen, wie jene am Freitag, dienen üblicherweise dazu, Neuerungen im kommenden Fahrplanjahr vorzustellen und Verbesserungen im Angebot zu kommunizieren. Sie bieten zugleich regelmäßig Gelegenheit für Landesvertreter und Bahnverantwortliche, aktuelle Themen der Zusammenarbeit anzusprechen, wie es im Fall der nun diskutierten Pläne zur Zusammenlegung des Regionalmanagements geschehen ist.