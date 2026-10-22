Österreich startet 2027 Zukunftsdepot mit 500 Euro Startkapital für jedes Neugeborene

Ab 2027 soll jedes neugeborene Kind in Österreich vom Staat 500 Euro für den Start in ein sogenanntes Zukunftsdepot erhalten. Das Geld kann langfristig am Kapitalmarkt angelegt werden. Eltern, Großeltern und andere Angehörige können zusätzlich einzahlen, pro Jahr sind Einzahlungen bis zu 5.000 Euro möglich. Oberösterreichische Bankchefs haben die geplante Förderung eingeordnet und dabei auch Kritikpunkte geäußert.

Steuerfreiheit bis zur Volljährigkeit

Der Depotwert einschließlich der Wertzuwächse soll bis zum 18. Geburtstag des Kindes von der Kapitalertragsteuer befreit sein. Diese Steuer liegt in Österreich regulär bei 27,5 Prozent. Das angesparte Geld gehört dem Kind und bleibt grundsätzlich bis zur Volljährigkeit gebunden. Danach kann das Depot weitergeführt oder das angesparte Vermögen verwendet werden.

Reinhard Schwendtbauer, Generaldirektor der Raiffeisen OÖ, sieht im Zukunftsdepot eine Möglichkeit, jungen Menschen früh etwas für ihre finanzielle Zukunft mitzugeben. Stefanie Christina Huber, Generaldirektorin der Sparkasse OÖ, begrüßt die Initiative ebenfalls. Markus Auer, Generaldirektor der VKB, kritisiert hingegen, dass die Steuerbegünstigung zeitlich auf die Phase bis zum 18. Geburtstag begrenzt ist. Er fordert, die Steuerbegünstigung auch für Erwachsene beizubehalten.

Künstliche Intelligenz als neue Informationsquelle bei Geldanlagen

Im Zusammenhang mit der Debatte um das Zukunftsdepot wurde auch auf ein verändertes Informationsverhalten bei Veranlagungsfragen verwiesen. Immer mehr Menschen kommunizieren demnach mit künstlicher Intelligenz, um Informationen zu Aktien und Fonds einzuholen. Der IT-Techniker Thomas Kraus etwa füttert eine KI mit Daten zur Voest-Aktie, um daraus Einschätzungen zu gewinnen.

Klaus Kupfmüller, Vorstandsvorsitzender der Hypo OÖ, warnt in diesem Zusammenhang, dass künstliche Intelligenz zentrale persönliche Fragen bislang nicht beantworten kann. Dazu zählen die individuelle Risikoneigung, der persönliche Veranlagungshorizont und der konkrete Grund für eine Veranlagung. Franz Gasselsberger, Generaldirektor der Oberbank AG, betont, dass eine persönliche Bezugsperson weiterhin wichtig sei. Der Berater in der Bank sei aus seiner Sicht alternativlos.

Sparverhalten in Oberösterreich im Vergleich

Der monatliche Sparbetrag ist zuletzt zurückgegangen. In Oberösterreich liegt der monatliche Sparbetrag jedoch weiterhin über dem österreichweiten Durchschnitt.

Langfristiges Sparen für Kinder als wiederkehrendes Thema

Modelle zur gezielten finanziellen Unterstützung von Kindern durch den Staat sind international keine Seltenheit. Grundsätzlich verfolgen solche Modelle das Ziel, frühzeitig Kapital aufzubauen, das über viele Jahre am Kapitalmarkt wachsen kann. Durch den langen Anlagehorizont bis zur Volljährigkeit lassen sich kurzfristige Schwankungen an den Finanzmärkten in der Regel besser ausgleichen als bei kurzfristigen Sparformen.

Steuerliche Begünstigungen wie die Befreiung von der Kapitalertragsteuer sollen bei derartigen Modellen üblicherweise einen zusätzlichen Anreiz schaffen, Geld nicht nur anzusparen, sondern tatsächlich am Kapitalmarkt zu investieren. Gleichzeitig sorgt eine zeitliche Befristung solcher Vergünstigungen, wie sie bis zum 18. Geburtstag vorgesehen ist, regelmäßig für Diskussionen darüber, ob vergleichbare Vorteile nicht auch für ältere Sparerinnen und Sparer sinnvoll wären.

Auch der Einsatz künstlicher Intelligenz bei Geldanlagen ist Teil einer breiteren Entwicklung. Automatisierte Systeme können große Mengen an Markt- und Unternehmensdaten auswerten und daraus allgemeine Einschätzungen ableiten. Persönliche Faktoren wie die individuelle finanzielle Situation, die familiäre Lebensplanung oder die persönliche Risikobereitschaft lassen sich dadurch jedoch nur eingeschränkt abbilden. In der Finanzberatung gilt deshalb grundsätzlich das Prinzip, technische Hilfsmittel als Ergänzung und nicht als Ersatz für ein persönliches Beratungsgespräch zu betrachten.