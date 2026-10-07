Österreicher achten trotz leichter Konjunkturerholung weiterhin stark auf Preise und Aktionen

Die Mehrheit der österreichischen Konsumentinnen und Konsumenten achtet weiterhin verstärkt auf den Preis. Das zeigt eine aktuelle Analyse des Instituts für Handel, Absatz und Marketing (IHaM) der Johannes Kepler Universität Linz. Demnach geben 73 Prozent der Befragten an, derzeit besonders auf Aktionen im Einzelhandel zu achten. Mehr als die Hälfte greift zudem häufiger zu günstigeren Produkten.

Sparen bei Kleidung, Möbeln und Elektrogeräten

Laut der Erhebung des IHaM bleibt die Preissensibilität der Konsumentinnen und Konsumenten auf einem ähnlich hohen Niveau wie im Frühjahr. Besonders deutlich zeigt sich das bei langlebigeren Anschaffungen: Bei Möbeln, Elektrogeräten sowie Bau- und Heimwerkerbedarf geben 40 Prozent der Befragten an, in diesem Bereich zu sparen. Auch bei Bekleidung, Schuhen und Sportartikeln hält sich ein Teil der Haushalte zurück: 32 Prozent reduzieren hier ihre Ausgaben.

Gleichzeitig schätzen die Befragten die allgemeine wirtschaftliche Lage etwas besser ein als noch im zweiten Quartal 2026. Diese leicht verbesserte Einschätzung geht jedoch nicht mit einer geringeren Preissensibilität einher. Hintergrund dafür sind laut IHaM erneut steigende Preise in mehreren Lebensbereichen, insbesondere im Energiesektor.

Christoph Teller, Institutsvorstand des IHaM, ordnet die Ergebnisse der Erhebung ein, die das Institut im halbjährlichen Rhythmus durchführt und damit Entwicklungen im Konsumverhalten über mehrere Quartale hinweg vergleichbar macht.

Preisbewusstsein als dauerhaftes Konsummuster

Grundsätzlich zeigt sich in wirtschaftlich unsicheren Phasen häufig ein ähnliches Muster: Konsumentinnen und Konsumenten verschieben ihre Ausgaben stärker in Richtung Aktionsware und günstigerer Alternativen, während größere oder langlebige Anschaffungen aufgeschoben oder reduziert werden. Besonders bei Möbeln, Elektrogeräten oder Renovierungsvorhaben lassen sich Anschaffungen oft zeitlich strecken, da kein unmittelbarer Bedarf besteht. Bei Produkten des täglichen Bedarfs ist dieser Spielraum naturgemäß geringer, weshalb sich Preisbewusstsein dort eher in der Wahl zwischen Marken- und Eigenmarkenprodukten oder in einem gezielteren Nutzen von Rabattaktionen äußert.

Auch die Energiepreise spielen bei der Einschätzung der eigenen finanziellen Spielräume eine wichtige Rolle. Steigende Kosten in diesem Bereich wirken sich häufig indirekt auf das gesamte Haushaltsbudget aus, da sie als weitgehend unvermeidbare Fixkosten wahrgenommen werden. In der Folge bleibt für andere Ausgabenkategorien tendenziell weniger Budget übrig, selbst wenn sich die allgemeine wirtschaftliche Stimmung insgesamt leicht aufhellt.

Regelmäßige Konsumklima- und Einzelhandelsanalysen wie jene des IHaM dienen in diesem Zusammenhang dazu, kurzfristige Stimmungsschwankungen von längerfristigen Verhaltensänderungen zu unterscheiden. Dabei zeigt sich häufig, dass eine verbesserte Einschätzung der allgemeinen Wirtschaftslage nicht zwangsläufig zu einem spürbaren Rückgang der Preissensibilität führt. Konsummuster, die sich über mehrere Quartale hinweg etabliert haben, wie ein gezielter Griff zu Aktionsware, lösen sich erfahrungsgemäß nur langsam wieder auf.