Österreichs Flughäfen verlieren im ersten Halbjahr 2026 an Passagieren – nur Salzburg und Innsbruck wachsen

Passagierzahlen an Österreichs Flughäfen im ersten Halbjahr 2026 rückläufig

Die österreichischen Verkehrsflughäfen haben im ersten Halbjahr 2026 insgesamt 16,4 Millionen Passagiere abgefertigt. Das entspricht einem Rückgang von 2,6 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres mit 16,8 Millionen Reisenden.

Während der größte Teil der Flughäfen Rückgänge verzeichnete, konnten Salzburg und Innsbruck ihre Passagierzahlen steigern.

Entwicklung an den einzelnen Flughäfen

Der Salzburg Airport, nach Wien-Schwechat der zweitgrößte Flughafen Österreichs, kam auf ein Plus von 2,8 Prozent und 936.147 Passagiere. Der Innsbruck Airport wuchs um 4,2 Prozent auf 656.870 Reisende. Der Flughafen Graz blieb mit gut 366.000 Passagieren stabil.

Der Vienna International Airport verzeichnete ein Minus von 3,2 Prozent auf 14,74 Millionen Passagiere. Deutlichere Rückgänge gab es in Linz mit einem Minus von 15,3 Prozent auf 110.627 Passagiere sowie in Klagenfurt mit einem Rückgang um 14,4 Prozent auf 78.627 Passagiere.

Unterschiedliche Entwicklung im Jahresverlauf

Im ersten Quartal 2026 war das Passagieraufkommen mit rund 7,4 Millionen Reisenden noch um 1,8 Prozent gestiegen. Im zweiten Quartal ging es bei rund neun Millionen Passagieren um sechs Prozent zurück.

Die Zahl der Flugbewegungen im Linien- und Gelegenheitsverkehr sank um rund 5,2 Prozent auf 133.004 Starts und Landungen. Das Frachtaufkommen ging leicht um knapp ein Prozent auf 182.836 Tonnen zurück.

Jubiläum in Salzburg

Am 20. Juni 2026 feierte der Salzburger Flughafen sein 100-jähriges Bestehen. Mehr als 15.000 Menschen besuchten das Fest anlässlich des Jubiläums.

Die Daten wurden von der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Verkehrsflughäfen (AÖV) veröffentlicht, deren Präsident Julian Jäger auch Vorstand der Flughafen Wien AG ist.