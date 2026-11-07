Österreichs größter Batteriespeicher soll in Molln entstehen

In Oberösterreich sind zwei Batteriespeicher-Projekte geplant, die zur Stabilisierung des Stromnetzes beitragen sollen. Den größten Teil davon soll eine Anlage in Molln im Bezirk Kirchdorf übernehmen: Dort soll nach aktuellem Planungsstand Österreichs größter Batteriespeicher entstehen. Hinter dem Vorhaben steht der US-Konzern ContourGlobal. Parallel dazu ist in Steeg bei Bad Goisern im Bezirk Gmunden ein deutlich kleineres Speicherprojekt in Vorbereitung.

Großprojekt auf Grundstück eines Mollner Unternehmers

Der Batteriepark in Molln soll laut Oberösterreichischen Nachrichten auf einem rund drei Hektar großen Grundstück errichtet werden. Das Areal gehört dem Mollner Bauunternehmer Kurt Bernegger. Die geplante Anlage soll eine Leistung von 300 Megawatt und eine Speicherkapazität von 1.200 Megawattstunden erreichen. Rechnerisch ließen sich damit rund 100.000 Haushalte einen Tag lang mit Strom versorgen. Die Kosten für das Projekt werden auf rund 200 Millionen Euro oder mehr geschätzt.

Bernegger rechnet damit, dass die Anlage erst 2029 fertiggestellt sein wird. Als Grund für die lange Bauzeit nennt er aufwendige technische Vorbereitungen sowie die Anbindung an das Stromnetz. Zusätzlich verzögernd wirken sich laut Bernegger die längeren Lieferzeiten für die benötigten Transformatoren aus.

Kleineres Projekt mit vorhandener Netzanbindung in Bad Goisern

In Steeg bei Bad Goisern planen der Graphitelektroden-Hersteller Resonac und das Energieunternehmen Powerlink gemeinsam eine weitere Speicheranlage. Die beiden Unternehmen wollen dafür rund 19 Millionen Euro investieren. Die Kapazität dieses Projekts fällt rund 15-mal kleiner aus als jene der Anlage in Molln. Ein wesentlicher Unterschied zum Großprojekt im Bezirk Kirchdorf: In Bad Goisern sind Stromleitungen, Transformatoren und der Netzanschluss bereits vorhanden, was die Umsetzung erleichtern dürfte.

Speicher als Puffer zwischen Angebot und Nachfrage

Beide Projekte sollen dazu beitragen, Stromangebot und -nachfrage besser auszugleichen. Überschüssige Energie kann in den Anlagen gespeichert und später bei höherem Bedarf wieder abgegeben werden. Auf diese Weise sollen die Batteriespeicher Schwankungen im Stromnetz ausgleichen.

Grundsätzlich entsteht ein Bedarf an solchen Pufferlösungen vor allem dort, wo die Stromerzeugung zeitlich nicht gleichmäßig verläuft. Das betrifft insbesondere Energie aus Wind- und Sonnenkraft, deren Einspeisung je nach Wetterlage und Tageszeit stark schwankt. Große Batteriespeicher können in Phasen mit hoher Einspeisung Energie aufnehmen und sie in Zeiten geringerer Erzeugung oder hohen Verbrauchs wieder ins Netz abgeben. Dadurch lassen sich kurzfristige Ungleichgewichte abfedern, die andernfalls zu Spannungsschwankungen oder einer Überlastung einzelner Netzabschnitte führen könnten.

Die Leistung solcher Anlagen wird üblicherweise in Megawatt angegeben und beschreibt, wie viel Strom im Moment der Ein- oder Ausspeisung maximal fließen kann. Die Speicherkapazität in Megawattstunden gibt dagegen an, wie viel Energie insgesamt über einen bestimmten Zeitraum gespeichert und wieder abgegeben werden kann. Beide Werte zusammen bestimmen, wie lange eine Anlage mit voller Leistung arbeiten kann, bevor der Speicher entweder vollständig geladen oder entleert ist.

Bei der Umsetzung solcher Großprojekte spielt neben der eigentlichen Speichertechnik auch die Netzinfrastruktur eine zentrale Rolle. Üblicherweise müssen Leitungen, Umspannwerke und Transformatoren an die zusätzliche Last angepasst oder neu errichtet werden, was häufig einen erheblichen Teil der Bauzeit in Anspruch nimmt. Lieferzeiten für technische Komponenten wie Transformatoren können dabei zusätzlich den Zeitplan beeinflussen, da diese Bauteile in der Regel speziell gefertigt werden und international stark nachgefragt sind. Projekte, die auf eine bereits bestehende Netzanbindung zurückgreifen können, lassen sich dagegen in der Regel schneller umsetzen, da ein wesentlicher Teil der infrastrukturellen Vorarbeiten bereits abgeschlossen ist.