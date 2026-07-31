OMV steigert Gewinn im zweiten Quartal um 65 Prozent

OMV verzeichnet im zweiten Quartal 2026 deutlichen Gewinnanstieg

Die OMV hat für das zweite Quartal 2026 ein starkes operatives Ergebnis vorgelegt. Der Gewinn des Konzerns stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 65 Prozent.

Die Konzernumsatzerlöse aus fortgeführten Geschäftsbereichen erhöhten sich um 39 Prozent auf 8,059 Milliarden Euro.

Sondereffekte prägen das Ergebnis

Im Ergebnis sind Netto-Sondereffekte von 743 Millionen Euro aus dem ersten Quartal 2026 enthalten. Darin enthalten ist ein Buchgewinn von 886 Millionen Euro, der durch den Beherrschungsverlust und die Dekonsolidierung des Borealis-Konzerns im Zuge der Fusion zu Borouge International entstand.

Im zweiten Quartal wirkten zudem negative Sondereffekte von 473 Millionen Euro ergebnismindernd. Diese resultierten vor allem aus Restrukturierungen und Bestandsanpassungen bei Borouge International. Der unbereinigte Überschuss nach Minderheiten lag im zweiten Quartal bei 529 Millionen Euro, der bereinigte Überschuss nach Minderheiten bei 929 Millionen Euro.

Entwicklung in den Geschäftsbereichen

Im Bereich Energy stieg das bereinigte operative Ergebnis um 50 Prozent auf 885 Millionen Euro. Der Preis für Brent-Rohöl lag durchschnittlich bei 103,85 Dollar je Barrel und damit um 53 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Der Gaspreis lag bei 37,83 Euro je Megawattstunde. Die Produktion sank auf 291.000 Barrel Öläquivalent pro Tag.

Im Bereich Fuels kletterte das CCS-operative Ergebnis um 85 Prozent auf 446 Millionen Euro. Die europäische Raffinerie-Referenzmarge stieg auf 20,33 Dollar je Fass, die Auslastung der Raffinerien lag bei 90 Prozent. Regulatorische Maßnahmen in Österreich und Rumänien wirkten sich dämpfend auf das Ergebnis aus. In der Chemiesparte wuchs das operative Ergebnis auf 429 Millionen Euro.

Ausblick auf das Gesamtjahr

Für das Gesamtjahr 2026 plant die OMV organische Investitionen von rund 3,4 Milliarden Euro. Das Unternehmen erwartet einen Brent-Rohölpreis zwischen 85 und 95 Dollar je Barrel sowie einen realisierten Gaspreis von rund 40 Euro je Megawattstunde. Die Kohlenwasserstoffproduktion wird auf 280.000 bis 290.000 Barrel Öläquivalent pro Tag geschätzt.